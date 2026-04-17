Российский дрон залетел в Румынию

В ночь на 17 апреля во время массированной российской атаки на Украину один из беспилотников РФ нарушил воздушное пространство Румынии, связь с ним потеряна. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

По данным ведомства, во время очередной атаки РФ на гражданские и инфраструктурные объекты в Украине, в частности вблизи границы, системы противовоздушной обороны Румынии зафиксировали две воздушные цели, появившиеся в приграничной зоне.

Одна из целей вошла в воздушное пространство страны. Сообщается, что радиолокационная связь с ней была потеряна в 16 км к юго-востоку от села Килия-Веке, что в уезде Тулча, над безлюдной местностью.