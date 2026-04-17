Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Новость дня
Китай рассматривал поставку Ирану радаров

Разведка США
10:55 806

Разведка Минобороны США пришла к выводу, что Китай рассматривал возможность поставки Ирану современных радиолокационных систем, которые бы расширили возможности иранской ПВО, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их данным, Китай рассматривал возможность поставки Ирану радиолокационных систем X-диапазона. Такая технология значительно усилила бы способность Ирана обнаруживать и отслеживать низколетящие беспилотники и крылатые ракеты, а также помогла бы защитить его ПВО от современных ударов.

Неясно, осуществил ли Китай передачу, но, по словам чиновников, выводы разведки подтверждают обеспокоенность Вашингтона. Они, как пишет CBS, показывают, что война с Ираном вовлекает не только региональных противников, но и глобальных конкурентов, готовых оказывать критическую поддержку без прямого военного вмешательства.

Ранее Financial Times со ссылкой на просочившиеся иранские военные документы сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал разведывательный спутник, тайно приобретенный у китайской Earth Eye Co, для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Два американских чиновника подтвердили CBS, что Тегеран ранее получал от Китая спутниковые снимки, но не уточнили, от какой именно компании.

По словам двух чиновников, разведка США также указывает, что Пекин рассматривал передачу Тегерану систем ПВО, возможно, через третьи страны, пишет CBS. На прошлой неделе CNN сообщил, что Китай готовится поставить Ирану переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заверениях Китая, что тот не поставляет оружие Ирану. Трамп рассказал, что лично попросил китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Ранее Трамп говорил, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану. Он пригрозил Пекину дополнительной пошлиной 50%, если США уличат того в военных поставках исламской республике. Пекин отвергал сообщения об использовании КСИР китайского спутника.

14 и 15 мая президент США планирует встретиться с китайским лидером в Пекине.

Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье
Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье фото; обновлено 12:53
12:53 1172
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси видео, обновлено 12:45
12:45 1105
Кура угрожает разлиться
Кура угрожает разлиться
12:42 350
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке обновлено 12:06
12:06 3587
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты? война миров; все еще актуально
00:38 7879
Цена барреля: ожидания и реальность
Цена барреля: ожидания и реальность обновлено 11:35
11:35 1680
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
10:56 470
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане третья мировая
02:35 8068
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
10:09 1189
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
08:53 2656
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 6433

