Китай рассматривал поставку Ирану радаров

Разведка Минобороны США пришла к выводу, что Китай рассматривал возможность поставки Ирану современных радиолокационных систем, которые бы расширили возможности иранской ПВО, сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По их данным, Китай рассматривал возможность поставки Ирану радиолокационных систем X-диапазона. Такая технология значительно усилила бы способность Ирана обнаруживать и отслеживать низколетящие беспилотники и крылатые ракеты, а также помогла бы защитить его ПВО от современных ударов.

Неясно, осуществил ли Китай передачу, но, по словам чиновников, выводы разведки подтверждают обеспокоенность Вашингтона. Они, как пишет CBS, показывают, что война с Ираном вовлекает не только региональных противников, но и глобальных конкурентов, готовых оказывать критическую поддержку без прямого военного вмешательства.

Ранее Financial Times со ссылкой на просочившиеся иранские военные документы сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал разведывательный спутник, тайно приобретенный у китайской Earth Eye Co, для ударов по американским базам на Ближнем Востоке. Два американских чиновника подтвердили CBS, что Тегеран ранее получал от Китая спутниковые снимки, но не уточнили, от какой именно компании.

По словам двух чиновников, разведка США также указывает, что Пекин рассматривал передачу Тегерану систем ПВО, возможно, через третьи страны, пишет CBS. На прошлой неделе CNN сообщил, что Китай готовится поставить Ирану переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о заверениях Китая, что тот не поставляет оружие Ирану. Трамп рассказал, что лично попросил китайского лидера Си Цзиньпина не делать этого.

Ранее Трамп говорил, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану. Он пригрозил Пекину дополнительной пошлиной 50%, если США уличат того в военных поставках исламской республике. Пекин отвергал сообщения об использовании КСИР китайского спутника.

14 и 15 мая президент США планирует встретиться с китайским лидером в Пекине.