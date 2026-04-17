Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль

Израиль несколько раз нарушил режим прекращения огня, который официально вступил в силу в ночь на пятницу, 17 апреля, заявила армия Ливана, обвинив израильских военных в обстреле нескольких деревень на юге страны.

«Командование армии обращается к гражданам с призывом подождать с возвращением в южные деревни и поселки из-за ряда нарушений соглашения, в результате которых были зафиксированы израильские нападения», - утверждается в заявлении пресс-службы армии Ливана, опубликованном утром в соцсети X.

Ливанское государственное информагентство NNA сообщало ранее, что в первые часы объявленного перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила обстреливать южные города Аль-Хиам и Дбейбин. По данным агентства, помимо артиллерийских ударов в районах были зафиксированы обстрелы из пулеметов.

Перемещенные лица возвращаются в свои дома после вступления в силу 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем в южных пригородах Бейрута

Режим прекращения огня в Ливане начал действовать с начала суток 17 апреля и должен продлиться десять дней. О нем накануне объявил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Обоих лидеров он пригласил на встречу в Белый дом. Трамп также поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну совместно с Ливаном и Израилем работать над достижением долгосрочного мира.

Ливанская группировка «Хезболла», которую Бейрут не контролирует, также признала перемирие, но заявила, что «ее действия будут зависеть от развития событий». Нетаньяху, в свою очередь, подчеркнул, что ЦАХАЛ не покинет стратегически важные точки в период действия перемирия. В Госдепе США уточнили, что израильская сторона воздержится от наступательных операций в Ливане, но оставит за собой право отвечать на «планируемые или неминуемые нападения». При этом в Вашингтоне отметили, что прекращение огня можно будет продлить в случае успешного хода переговоров, а также если ливанские власти продемонстрируют, что способны контролировать ситуацию на своей территории. Бейруту, если он стремится уладить разногласия с Израилем, нужно будет «сделать реальные шаги, направленные на то, чтобы «Хезболла» и другие военизированные группировки в Ливане не проводили нападений или других агрессивных операций против израильских целей», отметили в Госдепе.

В то же время «Хезболла» заявила, что боевики движения за 24 часа до наступления перемирия совершили 38 атак на израильские силы на территории Ливана и 37 нападений на севере Израиля. Согласно заявлению группы, в число целей входили три военные базы, 25 населенных пунктов и городов, четыре военных казармы, пять пограничных постов и другие объекты.

До этого Израиль и Ливан впервые за 34 года провели встречу в Вашингтоне при участии госсекретаря США Марко Рубио. Посол Израиля Йерхиэль Лейтер назвал переговоры с ливанским послом Надой Хамаде Моавад «успешными». Стороны согласились, что между странами должна быть четкая граница, и договорились продолжить диалог.

