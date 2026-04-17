Эмин Амруллаев собрал в Хачмазе учителей и директоров школ

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках своего визита в Хачмазский район встретился с группой работников образования Губа-Хачмазского региона.

Во встречах приняли участие молодые и высококвалифицированные преподаватели, воспитатели-педагоги, методисты, директора и заместители директоров общеобразовательных учреждений.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в ходе встреч состоялся обмен мнениями по проводимым в стране образовательным реформам, повышению престижа профессии учителя, обмену опытом, улучшению качества преподавания и внедрению современных подходов. Министр отметил, что к приоритетным вопросам относятся поддержка профессионального развития учителей, оценка их работы и повышение мотивации.

В рамках встреч, проходивших в формате диалога с работниками сферы образования, были выслушаны предложения и идеи участников, даны ответы на интересующие их вопросы. Министр дал соответствующие рекомендации и указания по развитию знаний и навыков педагогического персонала и дальнейшему совершенствованию образовательной среды.