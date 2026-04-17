Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси

Хидаят Гейдаров вышел в полуфинал чемпионата Европы.
В четвертьфинальном поединке ему удался прием за минуту до конца основного времени, который принес олимпийскому чемпиону победу над молодым французом Даяном Булемтафом.
*** 12:10
Хидаят Гейдаров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси.
В 1/8 финала он в дополнительное время победил Дардана Цену из Косово.
Соперником Хидаята в четвертьфинале будет 20-летний француз Даян Булемтаф.
*** 11:17
Олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров с победы стартовал на чемпионате Европы в Тбилиси.
В 1/16 финала весовой категории до 73 кг он досрочно выиграл у грека Константиноса Царапаса.
В 1/8 финала 4-кратный чемпион Европы встретится с Дарданом Ценой из Косово.
Напомним, вчера, в первый день чемпионата Европы, Азербайджан завоевал две бронзовые награды. Они в активе Ахмеда Юсифова (60 кг) и Турана Байрамова (66 кг).