Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси

Хидаят Гейдаров вышел в полуфинал чемпионата Европы.

В четвертьфинальном поединке ему удался прием за минуту до конца основного времени, который принес олимпийскому чемпиону победу над молодым французом Даяном Булемтафом.

*** 12:10

Хидаят Гейдаров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в Тбилиси.

В 1/8 финала он в дополнительное время победил Дардана Цену из Косово.

Соперником Хидаята в четвертьфинале будет 20-летний француз Даян Булемтаф.