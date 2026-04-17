Гемофилия: почему важно знать об этом заболевании

17 апреля — Всемирный день гемофилии, одного из редких, но требующих серьезного контроля и правильного управления заболеваний. Это наследственная болезнь, характеризуется нарушением системы свертывания крови. В настоящее время благодаря своевременной диагностике и современным методам лечения гемофилия уже стала управляемым состоянием. Тем не менее повышение осведомленности как среди пациентов, так и в обществе в целом остается крайне важным. Учитывая актуальность темы, специалист Министерства здравоохранения, врач-гематолог Шахла Шабанова подробно рассказала о причинах, симптомах и методах лечения гемофилии, о проводимой работе в этой сфере в Азербайджане.

— Как специалист Министерства здравоохранения и гематолог, сначала объясните, что такое гемофилия и каковы её основные признаки?

— Гемофилия — это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением системы свёртывания крови. При этом наблюдается дефицит факторов свёртывания крови, в частности фактора VIII и фактора IX. В результате кровотечения продолжаются значительно дольше нормы или могут возникать спонтанно, без какого-либо вмешательства.

Существуют два основных типа гемофилии. Гемофилия A — при дефиците фактора VIII и Гемофилия B — при дефиците фактора IX. Следует отметить, что большая часть заболеваний приходится на долю гемофилии A. Гемофилия возникает в результате генетической мутации и передается по наследству, связанному с X-хромосомой. Именно поэтому женщины обычно являются носительницами заболевания, а мужчины — больными. Однако существуют редкие случаи, когда, например, при синдроме Тернера у женщины имеется только одна X-хромосома, и заболевание может проявиться у женщин, или если оба родителя несут ген гемофилии на X-хромосоме, то активное заболевание может наблюдаться и у женщин.

Основными признаками заболевания являются: начиная с периода ползания — гемартроз (кровоизлияние в суставы), большие кровоизлияния в любом месте тела — гематомы, а также длительно не останавливающиеся кровотечения при любой травме или хирургическом вмешательстве. В тяжёлых случаях наблюдаются спонтанные кровотечения во внутренние органы или в головной мозг, что является серьёзным симптомом. Заболевание имеет легкую, среднюю и тяжёлую степень. При тяжёлой степени гемофилии кровотечения могут быть спонтанными, а также в виде внутренних кровотечений, что создаёт серьёзную угрозу для жизни человека.

— Как проводится диагностика и лечение заболевания?

— Диагностика в основном осуществляется на основе лабораторных анализов крови. Уровень факторов в крови позволяет подтвердить диагноз. В первую очередь при подозрении на кровотечение проводится общий анализ крови и коагулограмма, имеющиеся лабораторные изменения становятся первым шагом для определения факторов. Лечение в основном проводится пожизненно путем введения недостающего фактора непосредственно в сосуд в зависимости от степени тяжести заболевания. В современный период вместе с заместительной факторной терапией применяется терапия (target therapy), а также генная инженерия (генная терапия, при которой в печени пациента начинает производиться фактор VIII или фактор IX, что во многих случаях заменяет лечение). Кроме того, у лиц, подвергающихся постоянному использованию факторов, иногда возникают антитела к препаратам факторов (ингибиторы). В современных условиях эта проблема решается с помощью иммуносупрессивных байпас-агентов. Современные подходы к лечению позволяют сохранять здоровье лиц с гемофилией на протяжении всей жизни и обеспечивать нормальное качество жизни.

— Кто такие носители гемофилии и как работает механизм риска?

— Носитель гемофилии — это лица, несущие генетическую мутацию заболевания, но обычно не проявляющие клинических признаков. Хотя у них самих клинические признаки не наблюдаются, они передают заболевание своим детям рецессивным путём.

Обычно носителями этого заболевания являются женщины, то есть ген, передающийся с X-хромосомой, находится в одной из XX-хромосом у женщин, а вторая здоровая X-хромосома компенсирует функцию. Поскольку вторая X-хромосома здоровая, у женщин жалобы не наблюдаются. Однако при соединении с Y-хромосомой у лиц мужского пола рождается больной мальчик. Из этого следует, что если мать — носитель, а отец здоров, то 50% мальчиков будут больны, 50% девочек — носителями; или если отец болен, а мать здорова, то все девочки будут носителями, а мальчики — здоровыми. В распространении гемофилии важную роль играют женщины-носители, именно поэтому генетическое консультирование и ранняя диагностика имеют огромное значение в предотвращении распространения заболевания в популяции и в управлении болезнью.