Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье

Как уже сообщалось, 17 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
В ходе беседы было подчеркнуто, что после произошедших в Сирии изменений предприняты конкретные шаги по развитию отношений между Азербайджаном и Сирией. Отмечена важность сотрудничества в энергетической сфере, реализации проекта экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, вклада проекта в энергетическую безопасность Сирии и общее развитие страны.
Ахмед аш-Шараа еще раз выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку Азербайджаном Сирии.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, затронута роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях в развитии отношений. Выражена обеспокоенность напряженностью в регионе, подчеркнута важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.
Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с удовлетворением принято.
17 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа, информирует официальный сайт главы государства.
В Анталье также состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом.
Кроме того, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Республики Молдова Майей Санду.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в Турции для участия в V Анталийском дипломатическом форуме (ADF 2026). Мероприятие проводится под патронажем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, организатором выступает Министерство иностранных дел Турции. В этом году форум посвящен теме «Преодоление неопределенностей при планировании будущего». Ожидается участие более 500 высокопоставленных лиц из более чем 150 стран, в том числе 22 глав государств и правительств, 14 заместителей глав государств и правительств, свыше 50 министров, 75 представителей международных организаций.