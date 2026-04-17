Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье

Как уже сообщалось, 17 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

В ходе беседы было подчеркнуто, что после произошедших в Сирии изменений предприняты конкретные шаги по развитию отношений между Азербайджаном и Сирией. Отмечена важность сотрудничества в энергетической сфере, реализации проекта экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, вклада проекта в энергетическую безопасность Сирии и общее развитие страны.

Ахмед аш-Шараа еще раз выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку Азербайджаном Сирии.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах двусторонних отношений и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, затронута роль взаимных визитов и контактов на различных уровнях в развитии отношений. Выражена обеспокоенность напряженностью в регионе, подчеркнута важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить с визитом Азербайджан. Приглашение было с удовлетворением принято.