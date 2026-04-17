В Турции задержали «золотого» Бабаева

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, Бабаева, долгое время находившегося в розыске, задержали в районе Эюпсултан в Стамбуле.

В турецких СМИ Бабаева представляли под прозвищем «Золотой человек».

По имеющимся данным, в 2024 году Бабаев стал руководителем сети по контрабанде золота через стамбульский аэропорт. Тогда сотрудники полиции проверили двух подозреваемых охранников. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты 32 золотых слитка весом 16 килограммов, спрятанные за поясом. Было установлено, что золото привезено из Дубая. В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержали семь человек. Бабаев, которого опознали как главного организатора контрабандной схемы и который уже находился в розыске Интерпола, сумел скрыться от следствия.

Незадолго до ареста Бабаев вызвал на встречу в Стамбул членов своей семьи. Сам он приехал в Стамбул из другой страны. После этого сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Стамбульского управления полиции выследили его. Как только родственники Бабаева прибыли в Турцию, он был задержан в ходе спецоперации. Бабаеву назначена мера пресечения в виде ареста.