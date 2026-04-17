Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

В Турции задержали «золотого» Бабаева

Инара Рафикгызы
11:57

38-летний Ингилаб Бабаев, разыскиваемый по красному бюллетеню 196 стран - участниц Интерпола по обвинению в контрабанде золота, задержан в Турции.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, Бабаева, долгое время находившегося в розыске, задержали в районе Эюпсултан в Стамбуле.

В турецких СМИ Бабаева представляли под прозвищем «Золотой человек».

По имеющимся данным, в 2024 году Бабаев стал руководителем сети по контрабанде золота через стамбульский аэропорт. Тогда сотрудники полиции проверили двух подозреваемых охранников. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты 32 золотых слитка весом 16 килограммов, спрятанные за поясом. Было установлено, что золото привезено из Дубая. В результате проведенной сотрудниками полиции операции задержали семь человек. Бабаев, которого опознали как главного организатора контрабандной схемы и который уже находился в розыске Интерпола, сумел скрыться от следствия.

Незадолго до ареста Бабаев вызвал на встречу в Стамбул членов своей семьи. Сам он приехал в Стамбул из другой страны. После этого сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Стамбульского управления полиции выследили его. Как только родственники Бабаева прибыли в Турцию, он был задержан в ходе спецоперации. Бабаеву назначена мера пресечения в виде ареста.

Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье
Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье фото; обновлено 12:53
12:53 1183
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси видео, обновлено 12:45
12:45 1114
Кура угрожает разлиться
Кура угрожает разлиться
12:42 363
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке обновлено 12:06
12:06 3591
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты? война миров; все еще актуально
00:38 7883
Цена барреля: ожидания и реальность
Цена барреля: ожидания и реальность обновлено 11:35
11:35 1686
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
10:56 472
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане третья мировая
02:35 8072
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
10:09 1192
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
08:53 2661
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 6436
