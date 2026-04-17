Оверчук призвал российский бизнес вкладываться в Азербайджан

Оверчук призвал российский бизнес вкладываться в Азербайджан

12:11 580

Азербайджан обладает уникальным географическим положением, руководство страны предпринимает шаги для превращения страны в транспортный хаб. Об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

«У Азербайджана уникальное географическое положение, и мы видим, как много делается и президентом Азербайджана, уважаемым Ильхамом Алиевым, для того, чтобы действительно превратить Азербайджан в самый настоящий транспортный хаб, в самый настоящий евразийский перекресток, где сходятся как дороги с востока на запад, так и с севера на юг», - подчеркнул А.Оверчук.

По его словам, речь идет о развитии железнодорожного, автомобильного, авиационного и морского транспорта.

«В этих сферах все активно развивается, создаются максимально удобные условия для грузоотправителей, перевозчиков и получателей. Министерство транспорта РФ и «Российские железные дороги» (РЖД) находятся в тесном контакте с азербайджанскими коллегами, и мы всегда находим полное взаимопонимание. В первую очередь, это касается развития международного транспортного коридора «Север – Юг», - добавил вице-премьер.

А.Оверчук также заявил, что Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети. Он отметил, что в Азербайджане создано большое количество современных международных аэропортов.

«Вчера (на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии - ред.) мы обсуждали расширение географии полетов, чтобы жители как можно большего числа российских городов могли напрямую, с минимальными издержками и неудобствами прилетать в Азербайджан», - отметил Оверчук.

Вице-премьер РФ призвал российский бизнес воспользоваться возможностями, созданными правительством Азербайджана.

«Я призываю российский бизнес обратить внимание на инициативы и возможности, которые предлагает правительство Азербайджана», - отметил он.

Оверчук также заявил, что аналогичный потенциал существует и в России, в том числе в рамках особых экономических зон. «Я не могу не призвать и азербайджанский бизнес посмотреть на возможности в России, тоже в рамках наших особых экономических зон — это может способствовать формированию эффективных кооперационных связей», - добавил вице-премьер.

Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье
Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье фото; обновлено 12:53
12:53 1185
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси видео, обновлено 12:45
12:45 1116
Кура угрожает разлиться
Кура угрожает разлиться
12:42 365
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке обновлено 12:06
12:06 3593
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты? война миров; все еще актуально
00:38 7884
Цена барреля: ожидания и реальность
Цена барреля: ожидания и реальность обновлено 11:35
11:35 1687
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
10:56 472
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане третья мировая
02:35 8072
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
10:09 1192
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
08:53 2663
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 6436

