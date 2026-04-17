Оверчук призвал российский бизнес вкладываться в Азербайджан

Азербайджан обладает уникальным географическим положением, руководство страны предпринимает шаги для превращения страны в транспортный хаб. Об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

«У Азербайджана уникальное географическое положение, и мы видим, как много делается и президентом Азербайджана, уважаемым Ильхамом Алиевым, для того, чтобы действительно превратить Азербайджан в самый настоящий транспортный хаб, в самый настоящий евразийский перекресток, где сходятся как дороги с востока на запад, так и с севера на юг», - подчеркнул А.Оверчук.

По его словам, речь идет о развитии железнодорожного, автомобильного, авиационного и морского транспорта.

«В этих сферах все активно развивается, создаются максимально удобные условия для грузоотправителей, перевозчиков и получателей. Министерство транспорта РФ и «Российские железные дороги» (РЖД) находятся в тесном контакте с азербайджанскими коллегами, и мы всегда находим полное взаимопонимание. В первую очередь, это касается развития международного транспортного коридора «Север – Юг», - добавил вице-премьер.

А.Оверчук также заявил, что Россия и Азербайджан ведут переговоры по расширению полетной сети. Он отметил, что в Азербайджане создано большое количество современных международных аэропортов.

«Вчера (на заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии - ред.) мы обсуждали расширение географии полетов, чтобы жители как можно большего числа российских городов могли напрямую, с минимальными издержками и неудобствами прилетать в Азербайджан», - отметил Оверчук.

Вице-премьер РФ призвал российский бизнес воспользоваться возможностями, созданными правительством Азербайджана.

«Я призываю российский бизнес обратить внимание на инициативы и возможности, которые предлагает правительство Азербайджана», - отметил он.

Оверчук также заявил, что аналогичный потенциал существует и в России, в том числе в рамках особых экономических зон. «Я не могу не призвать и азербайджанский бизнес посмотреть на возможности в России, тоже в рамках наших особых экономических зон — это может способствовать формированию эффективных кооперационных связей», - добавил вице-премьер.