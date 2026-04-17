Молдова объявила командиров российских войск в Приднестровье персонами нон грата

Командование Оперативной группы российских войск (ОГРВ), «незаконно дислоцированной» в приднестровском регионе Молдовы, объявили нежелательным на территории Республики Молдова, сообщает Zona de Securitate со ссылкой на источники в госструктурах.

В список лиц, которым запрещен въезд в страну, вошли командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и его заместители: Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов. Аналогичные меры приняли в отношении начальника штаба Марата Ярулина и Алексея Богомолова.

Решение Кишинева блокирует передвижение командования ОГРВ: теперь российские офицеры ограничены пределами левобережья. При попытке выезда из региона им грозит выдворение из страны с бессрочным запретом на обратный въезд.

Председатель парламента Молдовы Игорь Гросу подтвердил, что руководство Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье объявлено персонами нон грата. Решение принято не Министерством иностранных дел, а Главным инспекторатом по миграции Молдовы, поскольку военные не имеют дипломатического статуса. Гросу пояснил, что основанием для запрета послужило незаконное нахождение российских военных на территории Молдовы. Иностранные граждане обязаны урегулировать свой статус в течение 90 дней, однако командиры ОГРВ, по словам главы парламента, пребывают в стране без правовых оснований.