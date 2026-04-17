Новые военные объекты на освобожденных территориях

Руководство Министерства обороны ознакомилось с работами, проводимыми в отстраиваемых и капитально ремонтируемых воинских частях и учебном центре на освобожденных территориях Азербайджана.
Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в новых военных объектах, построенных с использованием качественных строительных материалов, остается приоритетным вопрос улучшения социально-бытовых условий личного состава, создаются необходимые возможности для организации служебно-боевой деятельности на высоком уровне.
Руководство министерства дало соответствующие поручения по завершению ремонтно-строительных работ в установленные сроки.