Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Кура угрожает разлиться

Ульвия Худиева, собкор
12:42 371

В последние дни непрерывные дожди повысили уровень воды в Куре. Жители прибрежных районов обеспокоены тем, что наводнения, произошедшие несколько лет назад, могут повториться.

В Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при ADSEA сообщили haqqin.az, что в ближайшие дни расход воды в устьевой части реки Кура увеличится до 2 раз.

«В связи с интенсивными осадками в последние дни объем воды, поступающей на территорию страны по трансграничной реке Кура, значительно увеличился. Также повышение уровня воды в Куре наблюдается под воздействием Мингячевирского водохранилища. В настоящее время расход воды в устьевой части Куры составляет более 300 кубометров», — сказали в ведомстве. Было отмечено, что ожидается рост этой цифры до 600 кубометров и ее сохранение на стабильном уровне.

В настоящее время через реки Кура и Ганых в Мингячевирское водохранилище поступает 858 кубометров воды в секунду. Объем воды, сбрасываемой из водохранилища в реку Кура, составляет 604 кубометра в секунду. После Мингячевирского водохранилища вдоль течения Куры в нее впадают реки Алиджанчай, Гёйчай и Тюрянчай, объем воды которых в Куру составляет 35 кубометров в секунду.

Наблюдаемое в последние дни повышение уровня на участках реки Кура, проходящих через Саатлинский, Сабирабадский, Ширванский, Сальянский районы, связано именно с периодом половодья.

В ведомстве заверили, что, несмотря на повышение уровня воды, в настоящее время ситуация стабильна, и возникновения какой-либо опасности в ближайшие дни не ожидается.

Кура угрожает разлиться
Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье
Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье фото; обновлено 12:53
12:53 1191
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси видео, обновлено 12:45
12:45 1119
Кура угрожает разлиться
Кура угрожает разлиться
12:42 372
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке обновлено 12:06
12:06 3602
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты? война миров; все еще актуально
00:38 7888
Цена барреля: ожидания и реальность
Цена барреля: ожидания и реальность обновлено 11:35
11:35 1688
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
10:56 472
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане третья мировая
02:35 8076
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
10:09 1193
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
08:53 2665
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 6438
