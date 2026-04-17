Кура угрожает разлиться

В последние дни непрерывные дожди повысили уровень воды в Куре. Жители прибрежных районов обеспокоены тем, что наводнения, произошедшие несколько лет назад, могут повториться.

В Службе государственного контроля за использованием и охраной вод при ADSEA сообщили haqqin.az, что в ближайшие дни расход воды в устьевой части реки Кура увеличится до 2 раз.

«В связи с интенсивными осадками в последние дни объем воды, поступающей на территорию страны по трансграничной реке Кура, значительно увеличился. Также повышение уровня воды в Куре наблюдается под воздействием Мингячевирского водохранилища. В настоящее время расход воды в устьевой части Куры составляет более 300 кубометров», — сказали в ведомстве. Было отмечено, что ожидается рост этой цифры до 600 кубометров и ее сохранение на стабильном уровне.

В настоящее время через реки Кура и Ганых в Мингячевирское водохранилище поступает 858 кубометров воды в секунду. Объем воды, сбрасываемой из водохранилища в реку Кура, составляет 604 кубометра в секунду. После Мингячевирского водохранилища вдоль течения Куры в нее впадают реки Алиджанчай, Гёйчай и Тюрянчай, объем воды которых в Куру составляет 35 кубометров в секунду.

Наблюдаемое в последние дни повышение уровня на участках реки Кура, проходящих через Саатлинский, Сабирабадский, Ширванский, Сальянский районы, связано именно с периодом половодья.

В ведомстве заверили, что, несмотря на повышение уровня воды, в настоящее время ситуация стабильна, и возникновения какой-либо опасности в ближайшие дни не ожидается.