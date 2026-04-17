Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Новость дня
Аш-Шараа: С Турцией все прекрасно. Переговоры с Израилем не в тупике

12:43 182

Переговоры между Сирией и Израилем не зашли в тупик, однако сталкиваются с «большими трудностями» из-за настойчивого стремления Израиля сохранять присутствие на сирийской территории. Об этом президент Сирии на переходный период Ахмед А-Шараа заявил в интервью турецкому Anadolu.

Аш-Шараа отметил, что Израиль проявил «большую жестокость» по отношению к Сирии, имея в виду удары по сирийским базам и присутствие израильских сил на части территории страны. При этом он добавил, что Сирия серьезно настроена на достижение соглашения в сфере безопасности с Израилем для поддержания региональной стабильности.

Аш-Шараа, прибывший в Анталью для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме, сказал в интервью, что «Турция сейчас действительно играет огромную роль в регионе и в мире»: «…Между Сирией и Турцией, которая является мостом между Востоком и Западом, открываются огромные возможности с точки зрения региональной взаимосвязанности… Между нами существуют древние исторические узы и географическая близость».

По словам президента, Сирия «перешла от кризиса к огромной исторической возможности» для стабилизации и восстановления. Он сообщил, что «сегодня (16 апреля) из северо-восточной Сирии выведена последняя иностранная база (имеет в виду американскую военную базу - ред.)».

Аш-Шараа также сообщил, что в настоящее время стороны работают над созданием зоны свободной торговли между Сирией и Турцией с целью содействия промышленному сотрудничеству в Идлибе».

Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье
Переговоры Алиева и президента Сирии в Анталье фото; обновлено 12:53
12:53 1192
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси
Хидаят Гейдаров в полуфинале чемпионата Европы в Тбилиси видео, обновлено 12:45
12:45 1120
Кура угрожает разлиться
Кура угрожает разлиться
12:42 373
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке
Трамп готов пойти на уступки. КСИР держит палец на крючке обновлено 12:06
12:06 3602
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты?
Конфликт в Театре оперы и балета: почему протестуют артисты? война миров; все еще актуально
00:38 7889
Цена барреля: ожидания и реальность
Цена барреля: ожидания и реальность обновлено 11:35
11:35 1688
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
Хрупкое перемирие. Обстрелы. Ливан обвиняет Израиль
10:56 472
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане
Неожиданный визит экс-посла Израиля в Азербайджане третья мировая
02:35 8078
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
США оставили Европу без оружия: война истощает американские запасы
10:09 1193
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
Секретное письмо Трампу от внука Кастро
08:53 2668
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 6438

