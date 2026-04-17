Погода на завтра

В субботу, 18 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10–13°, днем – 16–21° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 до 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет в пределах 65-70%.

В районах Азербайджана также будет в основном без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых горных местностях временами будет туман. Ветер – умеренный восточный, в некоторых восточных районах временами с порывами. Температура воздуха ночью составит 8–11°, днем – 18–23°, в горах: ночью – 0–5°, днем – 10–15°, местами – 18° тепла.