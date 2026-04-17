Эмин Амруллаев ознакомился с учебным процессом в Гусаре

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках поездки в Гусарский район посетил городскую среднюю общеобразовательную школу №4.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, Эмин Амруллаев ознакомился с условиями, созданными в школе, понаблюдал за учебным процессом, обстановкой в классах, деятельностью учителей и учеников, поговорил с учащимися об их интересах и планах на будущее. Одновременно министр был проинформирован о работе, проводимой в школе по повышению качества образования.

В школе была осмотрена выставка поделок учеников, высоко оценены их творческие способности и достижения.

Министр также встретился с педагогическим составом школы для обмена мнениями по вопросам повышения качества преподавания, внедрения современных методов обучения и улучшения успеваемости учащихся, представил соответствующие рекомендации и указания.