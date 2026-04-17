Азербайджан и Украина обогнали Россию

Согласно обновленному рейтингу сервиса Speedtest за март 2026 года, Россия заняла 82-е место по скорости проводного интернета с показателем 91,29 Мбит/с. За месяц страна опустилась на три позиции, пропустив вперед Азербайджан. Украина в этом же рейтинге по ШПД-доступу заняла 79-е место со скоростью 92,24 Мбит/с, а по мобильному интернету — 81-е место (51,6 Мбит/с), поднявшись на пять позиций.

Статистика по России формируется на фоне законодательных ограничений: Роскомнадзор заблокировал Speedtest в июле 2025 года. Американская компания Ookla сохранила РФ в рейтинге проводного интернета, так как часть провайдеров не исполнила блокировку, однако выборка данных считается ограниченной. Из мобильного рейтинга Россия была исключена полностью; последний зафиксированный результат лета 2025 года составлял 37,8 Мбит/с (91-е место).

Эксперты отмечают стагнацию в развитии инфраструктуры: темпы модернизации мобильных сетей в РФ начали снижаться еще к началу 2025 года. Для сравнения: в середине 2025 года Россия занимала 67-е место по скорости проводного интернета с результатом 90,74 Мбит/с, что свидетельствует о минимальном приросте скорости за прошедшие девять месяцев на фоне общего падения в глобальном рейтинге.