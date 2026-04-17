Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Будет ли война в Европе?

Российский лидер Владимир Путин оказался в сложной ситуации из-за войны против Украины, что может подтолкнуть его к новой эскалации. Аналитики предупреждают о риске расширения конфликта на европейское направление, пишет The Washington Post.

По оценкам издания, Путин сейчас находится под значительным давлением сразу с нескольких направлений. Российская армия не достигла решающих успехов в войне против Украины, несмотря на значительные потери личного состава и ресурсов. Кроме того, Кремль ограничен в поддержке со стороны союзников, в частности Ирана, а политические позиции России в Европе ослабляются.

Дополнительным фактором является сложная экономическая ситуация в России. Несмотря на отдельные периоды роста цен на нефть, экономика страны остается нестабильной. В то же время европейские государства усиливают обороноспособность, а силы НАТО расширяют свое присутствие от северных до южных рубежей континента.

Аналитики предполагают, что в такой ситуации Путин может рассматривать возможность новой войны, в частности против Европы, пытаясь действовать до того, как западные страны полностью перевооружатся. Отдельную роль в этих расчетах может играть позиция США, где президент Дональд Трамп неоднократно критиковал НАТО, что вызывает беспокойство среди европейских союзников.

В исследовании Фонда Карнеги за международный мир, подготовленном экспертом Юджином Румером, отмечается, что после войны против Украины Россия может стать еще более агрессивной и опасной для Европы. По мнению аналитика, Москва может выйти из конфликта ослабленной, но более озлобленной, что создает долгосрочную угрозу для безопасности континента.

Эксперты также отмечают, что Европа остается ключевым направлением стратегических интересов Кремля. В то же время Украина, которая стремится к интеграции в европейское пространство, рассматривается Россией как часть более широкого противостояния с Западом.

По словам военного аналитика Майкла Кофмана, Россия не смогла достичь прорывов на фронте в 2025 году, а начало 2026 года также оказалось неудачным. Значительные потери, которые, по оценкам, в марте составляли десятки тысяч убитых и раненых, затрудняют возможность поддерживать предыдущие темпы наступления.

На этом фоне Россия уже усиливает давление на европейские страны. В частности, Министерство обороны РФ заявило о возможности ударов по государствам, которые поставляют Украине беспилотники, среди которых называются Германия, Великобритания, Швеция, Италия и Нидерланды. Подобные заявления сопровождаются жесткой риторикой со стороны российских чиновников, включая бывшего президента Дмитрия Медведева.

Аналитики предупреждают, что в случае дальнейшего обострения ситуации Россия может пойти на рискованные шаги, в частности попытаться проверить единство НАТО. Среди потенциальных сценариев называется возможное давление или даже атака на страны Балтии с целью продемонстрировать слабость механизмов коллективной безопасности альянса.

Отдельное беспокойство вызывает позиция США по поддержке союзников. В Вашингтоне допускают необходимость балансировки отношений между Россией и Европой, что может повлиять на уровень гарантий безопасности для европейских государств.

В итоге эксперты сходятся во мнении, что война против Украины остается ключевым фактором безопасности для всего Запада. Именно ее развитие будет определять дальнейшие действия России и уровень угроз для Европы в ближайшие годы.

Будет ли война в Европе?
