USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Новость дня
Секретная депеша из посольства в Баку: отношение к США в Азербайджане ухудшается

срочно в номер
Отдел информации
13:59 2771

После начала войны с Ираном отношение к США в Азербайджане стало ухудшаться. Об этом свидетельствуют секретные дипломатические телеграммы, направленные из посольства США в Баку в Государственный департамент.

Издание Politico получило доступ к секретным документам, направленным в Госдепартамент из американских посольств в Бахрейне, Азербайджане и Индонезии. В депешах подчеркивается, что конфликт с Ираном угрожает глобальным отношениям США в сфере безопасности и наносит существенный ущерб имиджу страны в мусульманском мире.

Телеграммы были отправлены 15 апреля. Американские дипломаты в столицах этих государств обрисовали тревожную картину: Америка находится под мощным информационным давлением со стороны проиранских сил, проявляющих исключительную изобретательность в цифровом пространстве.

Азербайджан: плато и спад

Дипломаты отмечают, что в Азербайджане двусторонние отношения, которые до недавнего времени демонстрировали значительный прогресс, «в лучшем случае достигли плато, а, судя по всему, начинают ухудшаться».

Аналогичные проблемы наблюдаются и в других странах мусульманского Востока. Американские дипломаты в Бахрейне указывают: правительство страны сталкивается с вопросами о том, не оставили ли США союзника на произвол судьбы перед лицом иранских ракет и беспилотников. А лидер Индонезии может столкнуться с растущим давлением общественности, требующей сокращения связей с США в оборонной сфере.

Бахрейн и США являются верными союзниками; на территории этого ближневосточного государства расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США. Однако, согласно телеграмме из Манамы, война с Ираном сформировала в обществе мнение, будто Вашингтон сосредоточился исключительно на защите Израиля, бросив Бахрейн.

В проиранских аккаунтах активно распространяются тезисы о том, что присутствие американских военных превратило страну в мишень. В одном из популярных постов задавался риторический вопрос: «Почему американские войска размещаются в отелях среди гражданского населения? Разве Америка, пожертвовавшая Персидским заливом ради безопасности Израиля и целей Биньямина Нетаньяху, заслуживает того, чтобы вы подвергали опасности народ Бахрейна?»

Ситуацию осложняет то, что подконтрольные правительству СМИ Бахрейна акцентировали внимание на успехах своих военных в перехвате иранских целей, замалчивая роль американской помощи. В депеше предполагается, что такая скрытность могла быть продиктована желанием обеспечить безопасность персонала США.

При этом дипломаты отмечают, что чрезвычайная активность британского посольства в соцсетях создала ложное впечатление, будто Великобритания наращивает усилия там, где Соединенные Штаты отступают.

Азербайджан: от симпатии к критике

Согласно телеграмме из Баку, война с Ираном может перечеркнуть успехи, достигнутые после того, как Дональд Трамп выступил посредником на мирном саммите между Азербайджаном и Арменией в августе прошлого года.

После того саммита азербайджанские СМИ (преимущественно проправительственные) стали позитивнее освещать политику США, а среди населения наметился рост проамериканских настроений. В первый месяц после удара США и Израиля по Ирану (28 февраля) азербайджанская пресса сохраняла нейтралитет. Инцидент с иранским беспилотником 5 марта даже вызвал всплеск националистического возмущения против Тегерана.

Однако в апреле риторика резко изменилась. Большинство СМИ обвинили США и Израиль в развязывании конфликта и отсутствии стратегии выхода из него. А кратковременное перемирие (до 22 апреля) вызвало надежды на прекращение конфликта на фоне роста цен и сбоев в региональной логистике.

Несмотря на критику в адрес Вашингтона, усиления проиранских симпатий в Азербайджане не наблюдается. Значительная часть общества придерживается светских взглядов и относится к теократическому режиму в Тегеране с презрением.

Дипломатический кризис и «информационное бессилие»

Телеграммы рисуют картину постепенной утраты доверия к США. В документах содержатся завуалированные просьбы к администрации Трампа дать посольствам больше свободы для борьбы с негативными нарративами.

В настоящее время американским дипмиссиям запрещено создавать собственный контент о войне. Им предписано лишь тиражировать одобренные сообщения из Белого дома или центрального аппарата Госдепартамента. В то же время иранская сторона активно использует ботов, мемы и лидеров мнений.

Ситуация усугубляется внутренней атмосферой в Госдепартаменте. По словам источников, многие дипломаты боятся открыто высказывать свое мнение, опасаясь репрессий со стороны администрации, требующей абсолютной лояльности. В результате представительства крайне осторожно формулируют свои отчеты.

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт, комментируя ситуацию, заявил: «Действия президента Трампа делают Соединенные Штаты, будущие поколения и весь мир безопаснее, предотвращая получение иранским режимом ядерного оружия. Это реальность, и вся администрация единодушно поддерживает эти усилия».

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться