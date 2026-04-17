Иран пока останется без интернета

В Иране блокировка интернета длится уже 49 дней, уровень подключения к сети составляет около 2% от нормального, несмотря на ограниченный доступ к некоторым сервисам, сообщила организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом интернета.

Группа заявила, что сбой длится около 1152 часов, у некоторых пользователей наблюдался лишь частичный доступ.

В то же время Фазлоллах Ранджбар, член парламентского комитета по социальным вопросам, заявил, что восстановление доступа к интернету в настоящее время не отвечает интересам Ирана, и призвал власти компенсировать предприятиям и гражданам понесенные убытки. По его словам, компенсации должны финансироваться за счет доходов от Ормузского пролива, высвобождения замороженных средств и расширения экономических связей.

«В сложившейся ситуации восстановление доступа к интернету не отвечает интересам страны», — сказал он, добавив, что не поддерживает возобновление доступа на данном этапе.