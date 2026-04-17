Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Миллиарды под замком

14:19 1014

Одним из главных камней преткновения на предстоящем втором раунде переговоров в Исламабаде между США и Ираном станет вопрос о разблокировке иранских активов, замороженных по всему миру.

Точная сумма активов неизвестна. Иранские чиновники и эксперты оценивают ее в более чем 100 миллиардов долларов, сообщает Al Jazeera. Эта сумма в три раза превышает ту, которую Иран ежегодно получает от продажи углеводородов.

Бывший министр финансов США Джейкоб Лью в 2016 году заявлял Конгрессу, что даже при полном снятии санкций Иран сможет получить доступ лишь к половине своих замороженных активов, поскольку остальные средства уже «зарезервированы» под ранее взятые инвестиционные обязательства или выплаты по кредитам.

Сейчас ключевое требование Тегерана - разморозить хотя бы 6 миллиардов долларов для укрепления доверия между странами.

Активы Ирана заморожены по всему миру. По данным иранских СМИ, крупнейшим держателем является Китай, где заморожено не менее 20 миллиардов долларов. В Индии - около 7 миллиардов. В Ираке - примерно 6 миллиардов. Примерно столько же было переведено в Катар из Южной Кореи. В Японии заморожено около 1,5 миллиарда долларов. В Люксембурге - примерно 1,6 миллиарда долларов. Непосредственно в США находится около 2 миллиардов долларов.

Заморозка действует не только со стороны США, но и Евросоюза, который обвиняет Тегеран в нарушении прав человека и поддержке терроризма.

Разморозка активов позволила бы Ирану вложить заработанные средства от продажи нефти в собственную экономику. Это также дало бы ему контроль над колебаниями валюты. Кроме того, доступ к средствам позволил бы Ирану модернизировать собственную промышленность. Размороженные активы также помогли бы ускорить процесс восстановления Ирана после агрессии США и Израиля. 100 миллиардов долларов составляют почти четверть годового ВВП Ирана.

Но пока Вашингтон заявляет о своей «принципиальности» в вопросе иранских активов и не намерен их «размораживать».

