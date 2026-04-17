Париж оставил генсека НАТО и главу Еврокомиссии за бортом

Франция не пригласила на запланированный в Париже саммит по Ормузскому проливу главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на троих официальных лиц.

«Франция отклонила британское предложение, чтобы на встрече в Париже присутствовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предпочитая ограничить участие только главами правительств», — говорится в публикации.

Помимо этого, в саммите не будет участвовать президент США Дональд Трамп, равно как и другие американские официальные лица. Тем не менее, как ожидается, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проинформируют Трампа об итогах саммита.

Стармер заявлял, что Европа не поддерживает американскую блокаду иранских портов. Ранее лидеры европейских стран отказались от участия в миссии по разблокированию Ормуза до завершения активной фазы боевых действий. США, в свою очередь, неоднократно упрекали своих европейских союзников в бездействии и нежелании оказывать им реальную помощь в ближневосточной кампании. Трамп также сообщал о возможности выхода страны из НАТО.