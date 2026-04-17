Украина хочет быть как Турция

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе выступления на 5-м Анталийском дипломатическом форуме заявил, что в вопросах обеспечения армии оборонной продукцией собственного производства Украина стремится равняться на Турцию.

«У нас есть хороший пример — Турция. Насколько я помню, сейчас они покрывают до 80% потребностей своей армии. То, как Турция масштабировала свою оборонную промышленность, — это настоящее чудо.

Это означает, что и мы должны стать более самодостаточными, чтобы снизить зависимость от критически важных материалов и ключевых элементов вооружения, а также расширить национальное оборонное производство», - заявил Сибига.

Он отметил, что на данный момент Украина способна покрыть эти потребности собственной армии лишь на 40%.