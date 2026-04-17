В Баку проведена операция катаракты за рекордные 1 минуту 39 секунд

В Баку на базе İstanbul NS Klinikası проведена операция по удалению катаракты за рекордно короткое время — всего за 1 минуту 39 секунд. Операцию выполнил хирург-офтальмолог с более чем 20-летним опытом Рашидализаде Эргюн.
Современная офтальмология все чаще демонстрирует, что технологический прогресс позволяет не только повышать точность хирургических вмешательств, но и существенно сокращать их длительность. Однако столь короткое время выполнения операции по-прежнему остается редким показателем, требующим высокого уровня профессионализма и отработанных технических решений.
Катаракта является одной из основных причин снижения зрения во всем мире. В большинстве случаев лечение требует хирургического вмешательства с заменой помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу.
По словам специалиста, сокращение времени операции имеет не только техническое, но и клиническое значение: «В ряде случаев, особенно у пациентов, которым требуется седация или общий наркоз — это могут быть дети или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, — важно минимизировать продолжительность вмешательства. Чем короче операция, тем меньше нагрузка на организм пациента. Кроме того, сокращается механическое воздействие на ткани глаза».
Эксперт отметил, что добиться подобного результата удалось благодаря применению современных микрохирургических технологий, а также оптимизации каждого этапа процедуры.
Специалисты подчеркивают, что своевременная диагностика катаракты и обращение к врачу позволяют добиться высоких результатов лечения и значительно повысить качество жизни пациентов.
Напомним, в мировых рекордах операция факоэмульсификации катаракты и имплантации искусственного хрусталика была выполнена за 1 минуту 29 секунд японским ученым-хирургом Takayuki Akahoshi, который сыграл исключительную роль в совершенствовании этой хирургической методики.