Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
В Баку проведена операция катаракты за рекордные 1 минуту 39 секунд

14:34 766

В Баку на базе İstanbul NS Klinikası проведена операция по удалению катаракты за рекордно короткое время — всего за 1 минуту 39 секунд. Операцию выполнил хирург-офтальмолог с более чем 20-летним опытом Рашидализаде Эргюн.

Современная офтальмология все чаще демонстрирует, что технологический прогресс позволяет не только повышать точность хирургических вмешательств, но и существенно сокращать их длительность. Однако столь короткое время выполнения операции по-прежнему остается редким показателем, требующим высокого уровня профессионализма и отработанных технических решений.

Катаракта является одной из основных причин снижения зрения во всем мире. В большинстве случаев лечение требует хирургического вмешательства с заменой помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу.

По словам специалиста, сокращение времени операции имеет не только техническое, но и клиническое значение: «В ряде случаев, особенно у пациентов, которым требуется седация или общий наркоз — это могут быть дети или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, — важно минимизировать продолжительность вмешательства. Чем короче операция, тем меньше нагрузка на организм пациента. Кроме того, сокращается механическое воздействие на ткани глаза».

Рашидализаде Эргюн

Эксперт отметил, что добиться подобного результата удалось благодаря применению современных микрохирургических технологий, а также оптимизации каждого этапа процедуры.

Специалисты подчеркивают, что своевременная диагностика катаракты и обращение к врачу позволяют добиться высоких результатов лечения и значительно повысить качество жизни пациентов.

Напомним, в мировых рекордах операция факоэмульсификации катаракты и имплантации искусственного хрусталика была выполнена за 1 минуту 29 секунд японским ученым-хирургом Takayuki Akahoshi, который сыграл исключительную роль в совершенствовании этой хирургической методики.

Американцев не осталось
Американцев не осталось обновлено 14:35
14:35 1729
Украина хочет быть как Турция
Украина хочет быть как Турция ВИДЕО
14:33 1304
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
13:25 2322
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 6945
Будет ли война в Европе?
Будет ли война в Европе?
14:03 1155
Хидаят Гейдаров в финале чемпионата Европы в Тбилиси!
Хидаят Гейдаров в финале чемпионата Европы в Тбилиси! Соперник - олимпийский чемпион из Грузии; видео, обновлено 12:45
13:51 2601
Переговоры Ильхама Алиева в Анталье
Переговоры Ильхама Алиева в Анталье фото; обновлено 13:40
13:40 2903
Посол США: С Турцией лучше не связываться
Посол США: С Турцией лучше не связываться
13:39 1664
Турция и США готовы ударить по рукам
Турция и США готовы ударить по рукам
13:30 1431
Украина всю ночь отражала атаки России
Украина всю ночь отражала атаки России ФОТО
13:03 1055
Кура угрожает разлиться
Кура угрожает разлиться
12:42 1994

