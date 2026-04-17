В Баку проведена операция катаракты за рекордные 1 минуту 39 секунд

В Баку на базе İstanbul NS Klinikası проведена операция по удалению катаракты за рекордно короткое время — всего за 1 минуту 39 секунд. Операцию выполнил хирург-офтальмолог с более чем 20-летним опытом Рашидализаде Эргюн.

Современная офтальмология все чаще демонстрирует, что технологический прогресс позволяет не только повышать точность хирургических вмешательств, но и существенно сокращать их длительность. Однако столь короткое время выполнения операции по-прежнему остается редким показателем, требующим высокого уровня профессионализма и отработанных технических решений.

Катаракта является одной из основных причин снижения зрения во всем мире. В большинстве случаев лечение требует хирургического вмешательства с заменой помутневшего хрусталика на искусственную интраокулярную линзу.

По словам специалиста, сокращение времени операции имеет не только техническое, но и клиническое значение: «В ряде случаев, особенно у пациентов, которым требуется седация или общий наркоз — это могут быть дети или пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, — важно минимизировать продолжительность вмешательства. Чем короче операция, тем меньше нагрузка на организм пациента. Кроме того, сокращается механическое воздействие на ткани глаза».