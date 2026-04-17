Американский Triton над Кубой

Разведывательный беспилотник Военно-морских сил США MQ-4C Triton совершил более чем 12-часовой полет вблизи Кубы, сообщают специализированные мониторинговые ресурсы.

Он вел мониторинг районов вокруг Гаваны и залива Гуантанамо из международного воздушного пространства. Беспилотник с позывным BLKCAT6 вылетел с военной авиабазы в Джексонвилле (штат Флорида), добрался до Кубы, после чего пролетел вдоль всего побережья острова.

БПЛА MQ-4C Triton — это «морская» модификация беспилотника RQ-4 Global Hawk, ориентированный на работу над акваторией мирового океана. Способен находиться в воздухе до 30 часов.

Ранее сообщалось, что американцы потеряли такой же беспилотник над Персидским заливом по неустановленной пока причине.