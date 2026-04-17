Армения обнародовала данные об объемах импорта из Азербайджана

Таможенная служба Государственного комитета по доходам и Министерство экономики Армении опубликовали данные о количестве товаров, ввезенных в Армению через территорию Азербайджана и из самого Азербайджана с ноября 2025 года по 15 апреля 2026 года.

По сообщениям армянских СМИ, за указанный период из Российской Федерации и Казахстана через территорию Азербайджана в Армению было ввезено 26 295 тонн товаров, а также 9 337 тонн топлива из Азербайджана.

В официальном сообщении отмечено, что «результаты регионального сотрудничества и мира уже ощущаются, формируя новые возможности для экономического развития».

Согласно данным Таможенной службы Республики Армения, впервые транзитом через территорию Азербайджана по железной дороге товары поступили 6 ноября 2025 года: «Из России и Казахстана было импортировано 24 865 тонн пшеницы, 1 362 тонны удобрений и 68 тонн гречневой крупы».

Кроме того, из Азербайджана в Армению по железной дороге через территорию Грузии с декабря 2025 года по 15 апреля 2026 года было импортировано 9 337 тонн топлива азербайджанского происхождения общей таможенной стоимостью 7,2 млн долларов США.

«Из них 5 398 тонн дизельного топлива таможенной стоимостью 4,3 млн долларов США, 3 939 тонн бензина таможенной стоимостью 2,9 млн долларов США», — говорится в сообщении ведомства.