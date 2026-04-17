Аш-Шараа рассказал, чьи Голанские высоты

Голанские высоты принадлежат Сирии, заявил президент этой страны Ахмед аш-Шараа.

«Ни одно государство не вправе отдавать их или признавать их частью своей территории. Более 134 стран признают, что Голанские высоты принадлежат Сирии», - сказал аш-Шараа.

Голанские высоты фактически контролируются Израилем, который захватил их в 1967 году и аннексировал в 1981 году. С международной точки зрения территория считается оккупированной и принадлежащей Сирии, однако США признали суверенитет Израиля в 2019 году. В регионе проживают как еврейские поселенцы, так и друзское население.