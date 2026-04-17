Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов провести в Турции встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина при участии президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

«Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский — Путин с участием Эрдогана и Трампа», — заявил Сибига.

Министр также сказал, что Украина недавно передала этот сигнал турецким партнерам, поскольку Турция «играет важную роль в мирных усилиях».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Москве. Последний раз такое приглашение прозвучало из Кремля в феврале 2026 года.

Сибига назвал это предложение «неприемлемым», а сам Зеленский заявлял, что таким приглашением Путин пытается отложить встречу с ним. «Американские партнеры нам передали, что Путин пригласил меня в Москву. Я считаю, что когда хочешь, чтобы встречи не было, то надо пригласить меня в Москву», – сказал президент Украины.