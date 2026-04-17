МИД Украины: Россия готовит масштабные удары

Россия готовится осуществлять до семи массированных ударов по Украине ежемесячно, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со ссылкой на данные украинской разведки.

По его словам, в ближайшее время российская сторона может активизировать такие атаки.

«По данным нашей разведки, они готовятся к таким массированным атакам в ближайшее время. В нашей реальности массированная атака означает не менее 400 беспилотников в сочетании с не менее 20 ракетами. И они готовятся атаковать нас, согласно данным разведки, семь раз в месяц», — заявил Сибига.

В то же время, по словам Сибиги, украинская противовоздушная оборона в настоящее время демонстрирует высокую эффективность — силы ППО уничтожают до 90% воздушных целей во время таких атак.