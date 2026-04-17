На берег Каспия выбросило мертвых тюленей

Туши 97 погибших каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу Казахстана, найдены на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области республики. Об этом сообщили в комитете рыбного хозяйства Минсельхоза Казахстана.

По данным ведомства, по состоянию на 17 апреля западным ветром «на побережье Каспийского моря в пределах Тупкараганского района выброшено 97 туш погибших тюленей». Специалисты на месте отобрали пробы с туш для выяснения причин гибели животных.

«По мнению сотрудников Института гидробиологии и экологии, смерть тюленей произошла более месяца назад, однако на побережье Тупкараганского района Мангистауской области они вынесены западным штормовым ветром только сейчас», - отметили в комитете.