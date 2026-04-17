Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?

В Турции начато масштабное расследование в отношении бывшего губернатора провинции Тунджели Тунджая Сонеля в связи с делом студентки Гюлюстан Доку, пропавшей шесть лет назад. Сонель, занимавший до последнего времени пост главного инспектора по гражданскому управлению в Министерстве внутренних дел, был освобожден от должности по приказу министра Мустафы Чифтчи.

Прокуратура заявила о наличии обоснованных подозрений в адрес Сонеля по фактам уничтожения и сокрытия улик, относящихся к периоду его работы губернатором в 2017–2020 годах. В рамках этого же расследования 14 апреля в Стамбуле были задержаны сын бывшего чиновника, Мустафа Тюркай Сонель, и его телохранитель. Несмотря на то что Сонель-старший отрицает все обвинения, семья пропавшей девушки настаивает на его причастности к делу.

17 апреля следственные действия привели к задержанию еще семи человек. Среди них бывший сотрудник полиции Гёкхан Эртак, обвиняемый в уничтожении улик, и бывший офицер управления специальных операций полиции Тунджели Эрдоган Элалды, которому предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Оба фигуранта взяты под стражу.

Активизация следствия, не приносившего результатов в течение шести лет, связывается с распоряжением нового министра юстиции Турции Акына Гюрлека. Глава ведомства отдал приказ продолжать расследование «независимо от того, кто окажется причастным к делу».

Студентка второго курса Университета Мунзур Гюлюстан Доку пропала 5 января 2020 года после выхода из общежития. Несмотря на многолетние поиски, ее тело до сих пор не обнаружено.