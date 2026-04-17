Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Швеция поможет Украине не только деньгами

16:10 861

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Швеция предоставит Украине помощь в размере 4 млрд евро. Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ.

«Швеция является одним из пяти крупнейших доноров по поддержке наших Вооруженных сил, нашего населения. Только на 2026 год Швеция подтвердила поддержку в размере 4 млрд евро. Это очень большая поддержка для нас, для нашей защиты и устойчивости ВСУ. Мы благодарны за это всей команде и народу Швеции», - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Украина благодарна Швеции за поддержку гуманитарных программ, в частности, по возвращению похищенных украинских детей.

«Также благодарны за новую мощную программу усиления защиты нашего неба, касающуюся нашего будущего современного воздушного флота из самолетов Gripen. Очень рассчитываем. Об этом будем говорить с его величеством (королем Швеции Карлом XVI Густавом - ред.), чтобы наши пилоты уже начали тренировки и обучение в этом году», - подытожил Зеленский.

17 апреля король Швеции Карл XVI Густав и министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард прибыли с визитом во Львов. Это первый визит монарха Швеции в Украину с начала войны.

На днях Швеция подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по России.

Также в этом месяце стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.

Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии видео, обновлено 17:05
17:05 4099
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана
17:09 1651
Страшная история в Бинагади
Страшная история в Бинагади
16:10 2342
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
15:52 1999
Американцев не осталось
Американцев не осталось обновлено 14:35
14:35 3186
Украина хочет быть как Турция
Украина хочет быть как Турция ВИДЕО
14:33 2803
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
13:25 3490
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 7296
Будет ли война в Европе?
Будет ли война в Европе?
14:03 1931
Алиев встретился с Шарифом
Алиев встретился с Шарифом фото; обновлено 16:36
16:36 4445
Посол США: С Турцией лучше не связываться
Посол США: С Турцией лучше не связываться
13:39 2532

Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии видео, обновлено 17:05
17:05 4099
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана
17:09 1651
Страшная история в Бинагади
Страшная история в Бинагади
16:10 2342
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
15:52 1999
Американцев не осталось
Американцев не осталось обновлено 14:35
14:35 3186
Украина хочет быть как Турция
Украина хочет быть как Турция ВИДЕО
14:33 2803
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
13:25 3490
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 7296
Будет ли война в Европе?
Будет ли война в Европе?
14:03 1931
Алиев встретился с Шарифом
Алиев встретился с Шарифом фото; обновлено 16:36
16:36 4445
Посол США: С Турцией лучше не связываться
Посол США: С Турцией лучше не связываться
13:39 2532
