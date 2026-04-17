Швеция поможет Украине не только деньгами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом году Швеция предоставит Украине помощь в размере 4 млрд евро. Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ.

«Швеция является одним из пяти крупнейших доноров по поддержке наших Вооруженных сил, нашего населения. Только на 2026 год Швеция подтвердила поддержку в размере 4 млрд евро. Это очень большая поддержка для нас, для нашей защиты и устойчивости ВСУ. Мы благодарны за это всей команде и народу Швеции», - подчеркнул Зеленский.

Также, по словам Зеленского, Украина благодарна Швеции за поддержку гуманитарных программ, в частности, по возвращению похищенных украинских детей.

«Также благодарны за новую мощную программу усиления защиты нашего неба, касающуюся нашего будущего современного воздушного флота из самолетов Gripen. Очень рассчитываем. Об этом будем говорить с его величеством (королем Швеции Карлом XVI Густавом - ред.), чтобы наши пилоты уже начали тренировки и обучение в этом году», - подытожил Зеленский.

17 апреля король Швеции Карл XVI Густав и министр иностранных дел страны Мария Мальмер Стенергард прибыли с визитом во Львов. Это первый визит монарха Швеции в Украину с начала войны.

На днях Швеция подтвердила намерение присоединиться к Соглашению о создании Специального трибунала по России.

Также в этом месяце стало известно, что Швеция передаст Украине современные системы противовоздушной обороны Tridon Mk2.