Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Страшная история в Бинагади

Инара Рафикгызы
16:10 2345

В Бинагадинском районе Баку произошло происшествие. Как сообщает haqqin.az, оно было зафиксировано сегодня в одном из жилых домов на улице Инджечай, на территории, известной как «Баксольская дорога». Проживающий на этой территории Рафет Гасанов убил свою бывшую жену, после чего поджег автомобиль во дворе, а затем покончил жизнь самоубийством.

В совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям говорится, что 17 апреля около 12 часов в связи с пожаром, возникшим в частном жилом доме, расположенном на территории под названием «Баксольская дорога» Бинагадинского района города Баку, на место незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Согласно информации, пожар был потушен, предотвращено его распространение на более широкую территорию. В результате сгорели кровля площадью 90 кв.м одноэтажного четырехкомнатного дома общей площадью 90 кв.м, принадлежащего Рафету Гасанову, 1968 года рождения, горючие конструкции 2 комнат на площади 32 кв.м, навес площадью 66 кв.м и припаркованный во дворе дома легковой автомобиль марки BMW, а также кровля площадью 80 кв.м, расположенного поблизости одноэтажного четырехкомнатного дома общей площадью 80 кв.м, принадлежащего Азизу Велиеву, 1982 года рождения, и горючие конструкции 3 комнат на площади 46 кв.м.

Также на приусадебном участке было обнаружено тело Рафета Гасанова, а в доме – тело Джейран Гасановой, 1968 года рождения.

В результате первоначальных процессуальных действий, проведенных сотрудниками прокуратуры, установлены обоснованные подозрения в том, что Рафет Гасанов на почве личных отношений умышленно убил свою бывшую жену Джейран Гасанову в указанном доме, после чего поджег этот дом и находящийся во дворе автомобиль, а затем покончил с собой на приусадебном участке.

По факту прокуратурой Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.

