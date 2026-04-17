Рейтинг Путина падает

Согласно опросу, проведенному с 6 по 12 апреля 2026 года, уровень одобрения деятельности президента составил 66,7%, снизившись за неделю на 1,1%. Уровень доверия Путину также сократился — на 1,8%, до 72%. Одновременно фиксируется снижение оценок работы правительства: положительная оценка деятельности премьера Михаила Мишустина составила 44,7% (минус 0,4%), а всего правительства — 40,2% (минус 0,1%). В начале февраля 2026 года показатели находились на уровне 75,1% (одобрение) и 78,7% (доверие).

По данным ВЦИОМ, текущий показатель одобрения президента является самым низким с начала войны России и Украины в 2022 году. Более низкие значения фиксировались только в предвоенный период: 20 февраля 2022 года уровень одобрения составлял 64,3%, а уровень доверия — 67,2%.