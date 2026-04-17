В США бесследно пропадают ученые

В США с 2023 года при невыясненных обстоятельствах погибли или пропали без вести не менее восьми ученых, изучавших космос и ядерную физику. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По информации журналистов, последним в этом списке назван бывший генерал-майор ВВС США Уильям Нил Маккасланд, пропавший в Нью-Мексико 27 февраля этого года. Полицейские сообщили, что его телефон, очки и другие вещи остались дома, при этом отсутствовали походные ботинки, кошелек и револьвер 38-го калибра.

Fox пишет, что Маккасланд ранее возглавлял Air Force Research Laboratory, был связан с Лос-Аламосской национальной лабораторией (созданная в 1943 году сверхсекретная лаборатория ядерных исследований – прим. ред.) и имел доступ к секретной информации. При этом каких-либо доказательств, что исчезновение ученого связано именно с его деятельностью, пока не представлено.

Телеканал также упоминает сотрудника НАСА Майкла Хикса, который занимался исследованием комет и астероидов. Он скончался 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет, а причины его смерти официально так и не были раскрыты. Еще один странный случай связан с 53-летней Милиссой Касиас из уже упомянутой Национальной лаборатории Лос-Аламоса в Нью-Мексико. Она участвовала в разработках в области ядерного оружия и считалась специалистом в этой области. Женщина пропала без вести 26 июня 2023 года.

Отмечается, что в Белом доме уже отреагировали на эти сообщения, заявив, что власти «вероятно, проведут расследование».

