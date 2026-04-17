Громкие заявления Эрдогана

Турция сохраняет приверженность полноправному членству в ЕС, ожидая, что союз преодолеет проблемы в плане направления развития. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция стремится к стабильности и процветанию в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. Анкара отвергает односторонние максималистские установки, направленные на отстранение Турции и Турецкой Республики Северного Кипра в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморья», - добавил Эрдоган.

Выступая на открытии V Анатолийского дипломатического форума, турецкий лидер также заявил, что использование Ормузского пролива странами Персидского залива и торговля через него должны быть свободными.

«Как можно оценить беспомощность международной системы, нашу связанность по рукам и ногам? Мы удовлетворены предложенным при посредничестве Пакистана 15-дневным перемирием в бессмысленной войне, начавшейся против Ирана в результате провокации Израиля. Самый короткий путь к миру — конструктивный диалог.

Необходимо быть внимательными к попыткам Израиля сорвать переговорный процесс. Что касается ситуации в Ормузском проливе, то одна его сторона принадлежит Ирану, другая — Оману. Выход стран Персидского залива через пролив и торговля должны быть свободными. Мы видим рост внимания к альтернативным маршрутам поставок энергоресурсов. В рамках нашей инициативы проекта «Путь развития» мы готовы участвовать в этом процессе», — заявил он.

По словам Эрдогана, Турция открыта для сотрудничества с соседями в области энергетики и транспортной инфраструктуры посредством проектов наподобие «Дороги развития».

Турецкий лидер также заявил, что Анкара готова содействовать продолжению прямых переговоров между РФ и Украиной, включая организацию саммита лидеров сторон.

Он отметил, что Анкара «шаг за шагом продвигает процесс нормализации отношений с Арменией в координации с Азербайджаном».