Kristal: Продажа готовых квартир и квартир в строящихся домах в Park Yasamal продолжается

При выборе новой квартиры у каждого возникает вопрос: что лучше — сразу переехать в готовое жилье или выбрать более выгодные условия и приобрести квартиру в строящемся доме?

Именно для тех, кто стоит перед этим выбором, и предлагается проект Park Yasamal от Kristal. В данном проекте представлены как готовые жилые объекты, так и квартиры на этапе строительства, что предоставляет покупателям возможность сделать осознанный выбор в соответствии с их потребностями и перспективами. Комплекс расположен в Ясамальском районе, рядом с ASAN xidmət №3 (Баку), и обеспечивает удобный доступ к основным направлениям города. Это не только упрощает повседневное передвижение, но и является выгодным фактором для роста стоимости недвижимости в будущем.

В проекте представлены как готовые квартиры, так и квартиры на стадии строительства. Готовые квартиры имеют площадь от 55,46 до 120,47 кв.м и доступны в вариантах с 3 и 4 комнатами, а также в формате студии. Такие квартиры идеально подходят для тех, кто хочет сразу переехать или в короткие сроки получать доход от аренды. Квартиры, находящиеся на стадии строительства, включают 2-, 3-, 4-комнатные и студийные варианты с площадью от 66,45 до 111,68 кв.м. Этот выбор дает преимущество с точки зрения более выгодного финансового планирования и возможности получить прибыль за счет роста стоимости недвижимости в будущем.

Для приобретения квартиры в проекте Park Yasamal предусмотрены различные условия продажи. Квартиры можно приобрести в рассрочку до 36 месяцев, в ипотеку сроком до 20 лет, а также через государственную ипотеку. Кроме того, модель компании «Покупай дом по частям» позволяет стать владельцем жилья без процентов и без ежемесячных обязательств. В комплексе создаются условия для формирования полноценной, современной и комфортной среды проживания. На территории предусмотрены зоны отдыха вокруг озера, футбольное поле, просторный зеленый парк и частный детский сад. Безопасность обеспечивается круглосуточной системой видеонаблюдения, а для автомобилей предусмотрена просторная и безопасная парковка. Планируемое благоустройство территории вокруг водоема «Ганлыгёл» с созданием современного городского парка станет важным фактором роста привлекательности и рыночной стоимости района.

Комплекс характеризуется качественной звуко- и теплоизоляцией; в отделке применяются материалы европейских производителей, при этом квартиры сдаются с готовым ремонтом и всеми необходимыми коммунальными услугами. Проект Park Yasamal, реализуемый компанией Kristal, которая работает с 2003 года, основан на многолетнем опыте и надежных принципах строительства, что создает дополнительное доверие для покупателей.