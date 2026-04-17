Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

В Европе хотят создать новый оборонный союз

17:28 590

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил заключить межправительственный европейский договор, чтобы создать оборонный союз и подготовить ЕС к самообороне. Об этом он сказал, выступая на четвертой конференции Юридической службы ЕС в пятницу, 17 апреля.

Кубилюс подверг сомнению, способны ли существующие договоры ЕС поддержать страны-члены в создании «оборонного союза».

Поэтому он призвал к созданию нового и «настоящего» европейского оборонного союза.

«Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор», – сказал он.

По мнению еврокомиссара, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.

Напомним, в январе Кубилюс выдвинул идею создания общих вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе. 

Это произошло после того, как в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

В начале апреля бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что может возникнуть необходимость в создании военных альянсов, альтернативных НАТО.

Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии видео, обновлено 17:05
17:05 4107
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана
17:09 1669
Страшная история в Бинагади
Страшная история в Бинагади
16:10 2356
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
15:52 2007
Американцев не осталось
Американцев не осталось обновлено 14:35
14:35 3192
Украина хочет быть как Турция
Украина хочет быть как Турция ВИДЕО
14:33 2811
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
13:25 3495
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 7301
Будет ли война в Европе?
Будет ли война в Европе?
14:03 1936
Алиев встретился с Шарифом
Алиев встретился с Шарифом фото; обновлено 16:36
16:36 4449
Посол США: С Турцией лучше не связываться
Посол США: С Турцией лучше не связываться
13:39 2535

ЭТО ВАЖНО

Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии видео, обновлено 17:05
17:05 4107
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана
17:09 1669
Страшная история в Бинагади
Страшная история в Бинагади
16:10 2356
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
15:52 2007
Американцев не осталось
Американцев не осталось обновлено 14:35
14:35 3192
Украина хочет быть как Турция
Украина хочет быть как Турция ВИДЕО
14:33 2811
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
13:25 3495
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит…
Весна не пришла в Бахар. А Адиль Алиев молчит… наш спецреп
01:53 7301
Будет ли война в Европе?
Будет ли война в Европе?
14:03 1936
Алиев встретился с Шарифом
Алиев встретился с Шарифом фото; обновлено 16:36
16:36 4449
Посол США: С Турцией лучше не связываться
Посол США: С Турцией лучше не связываться
13:39 2535
