В Европе хотят создать новый оборонный союз

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил заключить межправительственный европейский договор, чтобы создать оборонный союз и подготовить ЕС к самообороне. Об этом он сказал, выступая на четвертой конференции Юридической службы ЕС в пятницу, 17 апреля.

Кубилюс подверг сомнению, способны ли существующие договоры ЕС поддержать страны-члены в создании «оборонного союза».

Поэтому он призвал к созданию нового и «настоящего» европейского оборонного союза.

«Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор», – сказал он.

По мнению еврокомиссара, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.

Напомним, в январе Кубилюс выдвинул идею создания общих вооруженных сил, которые в перспективе могли бы заменить американские войска в Европе.

Это произошло после того, как в конце октября Министерство обороны Румынии подтвердило ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что США сокращают численность своих войск, которые были дислоцированы в Европе.

В начале апреля бывший спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что может возникнуть необходимость в создании военных альянсов, альтернативных НАТО.