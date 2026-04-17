В Баку состоялась инфосессия на тему «Правила этического поведения судей и адвокатов»

17 апреля 2026 года при совместной организации Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, Коллегии адвокатов Азербайджана и публичного юридического лица «Институт права и прав человека» состоялась информационная сессия на тему «Правила этического поведения судей и адвокатов» для кандидатов в судьи, юристы, адвокаты, а также специалистов-юристов, работающих в судебных и других государственных органах.

На мероприятии выступил председатель правления Института Мухаммед Гулузаде, который подчеркнул особую важность принципов этического поведения в правовой системе. Он отметил, что соблюдение высоких этических стандартов в профессиональной деятельности судей и адвокатов напрямую влияет на качество правосудия.

С этой точки зрения организация таких просветительских мероприятий вносит важный вклад в развитие профессиональных знаний и навыков юристов, а также в формирование правовой культуры.

Выступивший на сессии заместитель руководителя аппарата Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Рашад Гасанли представил подробную информацию о правилах этического поведения судей, основных принципах профессиональной деятельности и международных стандартах, применяемых в этой области.

Затем председатель Дисциплинарной комиссии адвокатов Коллегии адвокатов Азербайджана Джавид Алыев выступил с презентацией о правилах этического поведения адвокатов, рассказав об отношениях адвоката с лицами, обращающимися к нему, взаимодействии с судами и другими органами, а также о важности установления и устойчивого развития профессиональных отношений.

В продолжение информационной сессии председатель Ширванского апелляционного суда Вели Абдуллаев и член Экспертного совета Института, бывший судья Саадат Бекташи ответили на вопросы участников, касающиеся этических нарушений, встречающихся в деятельности судей и адвокатов.

В рамках сессии с участниками был проведен обмен мнениями на основе реальных примеров и рассмотрены пути обеспечения этического поведения.