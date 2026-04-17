Госкомитет по делам беженцев создает прозрачную среду

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, данным на совещании, посвященном единому плану действий под названием «Новая цифровая архитектура Азербайджана», относительно реализации государственных услуг через портал электронного правительства myGov, Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев также проводит целенаправленную работу. В результате устраняется контакт между чиновником и гражданином, создается среда прозрачности.

Выполняя требования главы государства, Государственный комитет проявляет чуткость к обращениям граждан, осуществляет меры по дальнейшему совершенствованию работы в этой сфере с использованием современных технологических новшеств.

Одной из таких мер является завершение интеграции внутренней системы электронного документооборота (СЭД) комитета с платформой myGov. Новая электронная услуга, внедрение которой началось с апреля текущего года, создает условия для экономии времени граждан и ресурсов комитета.

Отметим, что до сих пор граждане обращались в комитет с заявлениями, обращениями и предложениями по почте, через электронные ресурсы (электронная почта, разделы сообщений официальных аккаунтов Государственного комитета в Facebook и Instagram) или через представительства комитета в районах их временной регистрации. Интеграция с платформой myGov дает гражданам возможность обращаться и получать ответы через интернет, никуда не направляясь. Для этого войти в личный кабинет на портале myGov можно, выбрав один из 5 способов («По идентификационному номеру», «Цифровая подпись SİMA», SİMA Token (Электронная подпись), ASAN İmza, «Электронная подпись», «BSXM – Электронная подпись»).

После входа на портал в разделе обращений на главной странице выбирается пункт «Обращение в государственные органы». В открывшемся разделе нажимается кнопка «Обратиться». Из списка государственных органов выбирается Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, определяется «тип обращения» — заявление, жалоба, предложение, запрос. Затем вводится текст обращения. После загрузки в соответствующий раздел других документов, которые необходимо приложить к обращению, выбирается кнопка «Продолжить». В это время указывается личный адрес электронной почты и контактный номер гражданина.

Обращение поступает напрямую во внутреннюю систему СЭД комитета, здесь регистрируется и направляется на исполнение в соответствующие структурные подразделения. Ответы, подготовленные после рассмотрения обращений, через систему вновь отправляются в личный кабинет гражданина на платформе myGov. Таким образом, формируется единый, оперативный и прозрачный механизм электронного обмена по приему, исполнению и ответу на обращения граждан. Данная интеграция имеет особое значение и с точки зрения целей программы «Великое возвращение».

Так, эта интеграция имеет практическое значение с точки зрения обеспечения оперативного доступа к государственным услугам граждан, возвращающихся на освобожденные территории и вовлеченных в процесс возвращения, оперативного и системного приема их обращений, более удобного решения социальных и административных вопросов в электронном порядке, в целом более эффективной организации процесса возвращения и адаптации. Этот подход, укрепляя построение отношений государство-гражданин через современные цифровые платформы, также оказывает дополнительную поддержку реализации программы «Великое возвращение».