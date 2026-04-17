FOMO Baku поднялся на 49-е место в рейтинге лучших клубов мира по версии DJMag

FOMO Baku продолжает укреплять свои позиции на международной электронной сцене. В обновленном рейтинге Top 100 Clubs журнала DJMag клуб занял 49-е место, впервые войдя в топ-50 лучших клубов мира.

Напомним, что FOMO Baku дебютировал в рейтинге в 2024 году, а уже в 2025 году занял 65-ю строчку, продемонстрировав один из самых динамичных ростов среди клубов мира. Новый результат – 49-е место – подтверждает усиливающийся статус FOMO Baku как одного из ключевых центров электронной музыки не только в Азербайджане, но и за его пределами. За короткое время клуб стал площадкой для выступлений ведущих артистов мировой сцены и самых ярких представителей глобальной электронной индустрии. Так, сцена FOMO Baku приняла таких звезд, как Adriatique, Dixon, Âme, CamelPhat, Pete Tong, GORDO, Mahmut Orhan, Emanuel Satie, Adam Ten, а также артистов новой волны, включая Tom Zeta и Vini Pistori. Регулярные выступления как признанных хедлайнеров, так и трендсеттеров современной сцены формируют уникальный музыкальный баланс и закрепляют успех FOMO как одного из лучших клубов на мировой карте электронной музыки.

Особое место в программной политике клуба занимает авторская серия мероприятий Eleven byPeredel, ставшая одной из визитных карточек FOMO Baku и привлекающая как локальную, так и международную аудиторию благодаря своей уникальной атмосфере и музыкальному контенту. Кроме того, важной частью календаря клуба остаются эксклюзивные вечеринки в рамках Гран-при «Формулы-1» в Баку, которые ежегодно собирают гостей со всего мира и усиливают статус города как центра глобальной ночной жизни.