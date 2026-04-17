Важные встречи и выступления Сахибы Гафаровой в Стамбуле

Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, в ходе продлившегося три дня визита спикер парламента Азербайджана приняла участие в ряде значительных мероприятий и выступила на них с речью. Она также провела множество важных встреч с председателями парламентов стран-членов организации.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова побывала в городе Стамбул с рабочим визитом для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

В своем выступлении на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза спикер Сахиба Гафарова указала на ряд проблем, беспокоящих мир в настоящее время. Она призвала парламентариев к коллективным и ответственным действиям для их решения. В своей речи она также проинформировала участников собрания о мерах, принимаемых в Азербайджане в сфере молодежной политики, полученных достижениях.

Сахиба Гафарова, кроме того, председательствовала на дебатах, организованных в рамках Ассамблеи.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса председательствовала на V Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, выступила на мероприятии с речью. В речи во время дебатов на тему «Роль парламентов в обеспечении климатической устойчивости урбанизации в регионе Движения неприсоединения» она отметила большой путь развития, пройденный Парламентской сетью за небольшой срок, подчеркнула работу, выполненную под председательством Азербайджана.

В выступлении спикер также проинформировала о предстоящей в Азербайджане XIII сессии Всемирного форума по градостроению. Спикер Милли Меджлиса призвала всех членов активно участвовать в повестке Форума и тщательно учитывать его результаты при решении проблем, связанных с быстрой урбанизацией.

А на проведенном в рамках Ассамблеи 41-м Форуме женщин-парламентариев Сахиба Гафарова представила отчет о проведенном в 2025 году 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов.

Выступив с речью также на первой неформальной встрече спикеров парламентов стран-членов ТЮРКПА, Сахиба Гафарова подчеркнула, что Милли Меджлис и впредь будет последовательно поддерживать развитие парламентов тюркских стран.

Со спикерами парламентов, участвовавших в заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского Союза, провел встречу президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Во встрече приняла участие и спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.