Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Важные встречи и выступления Сахибы Гафаровой в Стамбуле

19:00 826

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова побывала в городе Стамбул с рабочим визитом для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, в ходе продлившегося три дня визита спикер парламента Азербайджана приняла участие в ряде значительных мероприятий и выступила на них с речью. Она также провела множество важных встреч с председателями парламентов стран-членов организации.

В своем выступлении на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза спикер Сахиба Гафарова указала на ряд проблем, беспокоящих мир в настоящее время. Она призвала парламентариев к коллективным и ответственным действиям для их решения. В своей речи она также проинформировала участников собрания о мерах, принимаемых в Азербайджане в сфере молодежной политики, полученных достижениях.

Сахиба Гафарова, кроме того, председательствовала на дебатах, организованных в рамках Ассамблеи.

В рамках визита спикер Милли Меджлиса председательствовала на V Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, выступила на мероприятии с речью. В речи во время дебатов на тему «Роль парламентов в обеспечении климатической устойчивости урбанизации в регионе Движения неприсоединения» она отметила большой путь развития, пройденный Парламентской сетью за небольшой срок, подчеркнула работу, выполненную под председательством Азербайджана.

В выступлении спикер также проинформировала о предстоящей в Азербайджане XIII сессии Всемирного форума по градостроению. Спикер Милли Меджлиса призвала всех членов активно участвовать в повестке Форума и тщательно учитывать его результаты при решении проблем, связанных с быстрой урбанизацией.

А на проведенном в рамках Ассамблеи 41-м Форуме женщин-парламентариев Сахиба Гафарова представила отчет о проведенном в 2025 году 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов.

Выступив с речью также на первой неформальной встрече спикеров парламентов стран-членов ТЮРКПА, Сахиба Гафарова подчеркнула, что Милли Меджлис и впредь будет последовательно поддерживать развитие парламентов тюркских стран.

Со спикерами парламентов, участвовавших в заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского Союза, провел встречу президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Во встрече приняла участие и спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

* * *

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вручил спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой медаль Почета парламента Грузии. Отмечалось, что спикер азербайджанского парламента удостоена этой высшей награды за вклад в развитие межпарламентских связей и в дальнейшее укрепление дружбы между нашими народами. Как было подчеркнуто, спикер Милли Меджлиса является первым спикером парламента, удостоенным этой медали.

На встрече же спикера Милли Меджлиса с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном были с удовлетворением отмечены последние процессы, связанные с укреплением мира и стабильности, а также построением и расширением торговых связей в рамках нормализации отношений между двумя странами. Спикеры положительно оценили контакты между парламентскими делегациями в рамках международных организаций после встречи в Женеве в октябре 2025 года, достигнув соглашения о продолжении этих контактов.

Спикеры подчеркнули на встрече значимость продолжения конструктивного парламентского диалога для дальнейшего укрепления доверия между двумя обществами.

На проведенных встречах с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, председателем Палаты советников парламента Королевства Марокко Мохамедом Улдом Эррашидом, председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали, председателем Палаты депутатов Национального конгресса Доминиканской Республики Альфредо Пачеко, председателем Сената Федеральной Ассамблеи Королевства Бельгия Венсаном Блонделем и вице-спикером Парламента Венесуэлы Гресией Кольменарес был проведен обстоятельный обмен мнениями о ряде интересующих стороны вопросов.

132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
20:05 363
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца Вот такой чемпионат Европы в Тбилиси
19:35 1597
Противоречивые заявления Ирана и Трампа по Ормузу. А нефть упала
Противоречивые заявления Ирана и Трампа по Ормузу. А нефть упала обновлено 19:09
19:09 11891
Гурбан Гурбанов наказал Эльвина Джафаргулиева
Гурбан Гурбанов наказал Эльвина Джафаргулиева
18:40 1788
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии видео, обновлено 17:05
17:05 5113
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана
17:09 3898
Страшная история в Бинагади
Страшная история в Бинагади
16:10 3899
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
15:52 2961
Американцев не осталось
Американцев не осталось обновлено 14:35
14:35 3760
Украина хочет быть как Турция
Украина хочет быть как Турция ВИДЕО
14:33 3433
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
13:25 4221
