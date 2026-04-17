Важные встречи и выступления Сахибы Гафаровой в Стамбуле

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова побывала в городе Стамбул с рабочим визитом для участия в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.
Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, в ходе продлившегося три дня визита спикер парламента Азербайджана приняла участие в ряде значительных мероприятий и выступила на них с речью. Она также провела множество важных встреч с председателями парламентов стран-членов организации.
В своем выступлении на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза спикер Сахиба Гафарова указала на ряд проблем, беспокоящих мир в настоящее время. Она призвала парламентариев к коллективным и ответственным действиям для их решения. В своей речи она также проинформировала участников собрания о мерах, принимаемых в Азербайджане в сфере молодежной политики, полученных достижениях.
Сахиба Гафарова, кроме того, председательствовала на дебатах, организованных в рамках Ассамблеи.
В рамках визита спикер Милли Меджлиса председательствовала на V Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения, выступила на мероприятии с речью. В речи во время дебатов на тему «Роль парламентов в обеспечении климатической устойчивости урбанизации в регионе Движения неприсоединения» она отметила большой путь развития, пройденный Парламентской сетью за небольшой срок, подчеркнула работу, выполненную под председательством Азербайджана.
В выступлении спикер также проинформировала о предстоящей в Азербайджане XIII сессии Всемирного форума по градостроению. Спикер Милли Меджлиса призвала всех членов активно участвовать в повестке Форума и тщательно учитывать его результаты при решении проблем, связанных с быстрой урбанизацией.
А на проведенном в рамках Ассамблеи 41-м Форуме женщин-парламентариев Сахиба Гафарова представила отчет о проведенном в 2025 году 15-м Саммите женщин-спикеров парламентов.
Выступив с речью также на первой неформальной встрече спикеров парламентов стран-членов ТЮРКПА, Сахиба Гафарова подчеркнула, что Милли Меджлис и впредь будет последовательно поддерживать развитие парламентов тюркских стран.
Со спикерами парламентов, участвовавших в заседании 152-й Ассамблеи Межпарламентского Союза, провел встречу президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Во встрече приняла участие и спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вручил спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой медаль Почета парламента Грузии. Отмечалось, что спикер азербайджанского парламента удостоена этой высшей награды за вклад в развитие межпарламентских связей и в дальнейшее укрепление дружбы между нашими народами. Как было подчеркнуто, спикер Милли Меджлиса является первым спикером парламента, удостоенным этой медали.
На встрече же спикера Милли Меджлиса с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном были с удовлетворением отмечены последние процессы, связанные с укреплением мира и стабильности, а также построением и расширением торговых связей в рамках нормализации отношений между двумя странами. Спикеры положительно оценили контакты между парламентскими делегациями в рамках международных организаций после встречи в Женеве в октябре 2025 года, достигнув соглашения о продолжении этих контактов.
Спикеры подчеркнули на встрече значимость продолжения конструктивного парламентского диалога для дальнейшего укрепления доверия между двумя обществами.
На проведенных встречах с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой, председателем Палаты советников парламента Королевства Марокко Мохамедом Улдом Эррашидом, председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко, председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали, председателем Палаты депутатов Национального конгресса Доминиканской Республики Альфредо Пачеко, председателем Сената Федеральной Ассамблеи Королевства Бельгия Венсаном Блонделем и вице-спикером Парламента Венесуэлы Гресией Кольменарес был проведен обстоятельный обмен мнениями о ряде интересующих стороны вопросов.