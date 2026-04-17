Путин обсудил с Совбезом «ближайших соседей»

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, чтобы обсудить сотрудничество со странами СНГ.

По сообщению российских СМИ, глава российского государства напомнил, что этот вопрос остается одной из приоритетных тем для России, поскольку речь идет о ближайших соседях.

«У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объем работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи. У нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения и в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении», – подчеркнул Путин.

Для доклада президент РФ передал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову.