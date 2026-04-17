Чехия вызывает российского посла и требует объяснений

По сообщению Deutsche Welle, от посла потребуют объяснений по поводу недавних заявлений Министерства обороны РФ и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, указало внешнеполитическое ведомство в Праге.

«Заявления были направлены против нескольких чешских компаний, которые определены как потенциальные цели российских атак», - пояснило далее ведомство.

Глава МИД Чехии Петр Мацинка ожидает российского посла в начале следующей недели.

Минобороны РФ 15 апреля обвинило европейские страны в расширении совместного с Украиной производства дронов для ударов по российской территории. Оборонное ведомство, которое уже пятый год ведет войну против Украины, опубликовало в Telegram-канале список зарубежных компаний - производителей БПЛА и их комплектующих с их предполагаемыми адресами, большинство находятся в разных странах ЕС. В списке фигурируют две компании в Праге - производитель турбинных двигателей для дронов и производитель дронов-камикадзе. Кроме того, там числятся компании из Германии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Испании, Дании, Литвы, Латвии, Польши, Израиля и Турции.

После Медведев прокомментировал эту публикацию в X и назвал ее «списком потенциальных целей для Вооруженных сил России». Он пригрозил, что скорость реализации таких ударов будет зависеть от дальнейшего развития событий.