Трамп требует от НАТО «держаться подальше» от Ормуза

Президент США Дональд Трамп отверг предложение НАТО о поддержке действий Вашингтона в Ормузском проливе.
«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер утверждает, что, когда США нуждались в помощи Североатлантического альянса, он оказался бесполезен. «Бумажные тигры!» — заключил Трамп.
Ранее Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Транзит будет разрешен по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана, уточнил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.
15 апреля стало известно, что европейские страны работают над планом международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий без вовлечения США. Инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Цель миссии — восстановить доверие судоходных компаний и обеспечить возобновление транзита через пролив после завершения конфликта, сроки которого пока не определены.