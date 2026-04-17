Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Трамп требует от НАТО «держаться подальше» от Ормуза

19:19 776

Президент США Дональд Трамп отверг предложение НАТО о поддержке действий Вашингтона в Ормузском проливе.

«Когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, нужна ли нам помощь. Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят просто загрузить свои корабли нефтью», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер утверждает, что, когда США нуждались в помощи Североатлантического альянса, он оказался бесполезен. «Бумажные тигры!» — заключил Трамп.

Ранее Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Транзит будет разрешен по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана, уточнил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.

15 апреля стало известно, что европейские страны работают над планом международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий без вовлечения США. Инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Цель миссии — восстановить доверие судоходных компаний и обеспечить возобновление транзита через пролив после завершения конфликта, сроки которого пока не определены.

132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
20:05 369
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца Вот такой чемпионат Европы в Тбилиси
19:35 1616
Трамп, кажется, доволен: «Все пройдет довольно быстро»
Трамп, кажется, доволен: «Все пройдет довольно быстро» обновлено 20:30
20:30 11897
Гурбан Гурбанов наказал Эльвина Джафаргулиева
Гурбан Гурбанов наказал Эльвина Джафаргулиева
18:40 1792
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии видео, обновлено 17:05
17:05 5115
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана
17:09 3905
Страшная история в Бинагади
Страшная история в Бинагади
16:10 3905
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
Что связывает пропавшую девушку и бывшего турецкого губернатора?
15:52 2963
Американцев не осталось
Американцев не осталось обновлено 14:35
14:35 3762
Украина хочет быть как Турция
Украина хочет быть как Турция ВИДЕО
14:33 3437
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
Хасан Октай вернулся из Ирана и рассказал haqqin.az: «Азербайджанцы не участвуют в панихиде по Хаменеи»
13:25 4225

