Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца

Вот такой чемпионат Европы в Тбилиси
19:35 1619

И во второй день чемпионата Европы в Тбилиси азербайджанские дзюдоисты столкнулись, мягко говоря, со спорными решениями судей в пользу их соперников из Грузии. Если вчера Балабея Агаева засудили в полуфинальной схватке против Георгия Сардалашвили, то сегодня рефери нагло посадил на «шидо» Хидаята Гейдарова в его финальном поединке против Лаши Шавдатуашвили.

Для тех, кто не знает: «шидо» - это предупреждение в дзюдо, которое арбитр делает за незначительные нарушения, в основном за пассивное ведение схватки. Дзюдоист, получивший в ходе поединка три «шидо», объявляется проигравшим.

Если в футболе в отношении необъективных судей говорят «посадил на карточки», то в дзюдо при недобросовестном судействе «сажают на шидо». Чтобы получить «шидо», дзюдоист должен действовать пассивно на протяжении нескольких атак соперника. Так вот сегодня во время финала Хидаят Гейдаров в самом конце основного времени абсолютно ни за что получает второе «шидо». Понятно, что делается это специально, чтобы в дополнительное время наш дзюдоист был под мощным давлением, начал нервничать. Хидаят на судейскую провокацию не поддался, но в итоге Шавдатуашвили стал чемпионом именно благодаря третьему предупреждению, которое судья выставил нашему дзюдоисту на шестой минуте «голден скора». Вот так при помощи замечаний судьи решают, кто будет называться чемпионом Европы!

Возмущало и поведение грузинских спортивных чиновников. На протяжении финальной схватки министр спорта Грузии, президент и другие руководители Федерации дзюдо страны-организатора чемпионата Европы неистово кричали на судей, подвергая их мощному прессингу. Мы понимаем, что давление могут оказывать зрители в зале, но чтобы спортивное руководство открыто влияло на судейский корпус прямо во время поединка - такое увидишь нечасто.

Можем ли мы представить, чтобы министр молодежи и спорта Фарид Гаибов или президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев яростно орали на судей с трибуны? Нет, конечно!

Лучше бы грузинские чиновники позаботились об уровне организации нынешнего чемпионата Европы. Достаточно сказать, что журналистам не выделено мест для работы на трибунах Олимпийского дворца в Тбилиси. Нонсенс для такого крупного соревнования!

После двух дней чемпионата в командном зачете лидирует Франция, у которой 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. На 2-м месте - Грузия с 2 золотыми и 1 серебряной медалью. То есть у грузин две победы и одно поражение в финалах. Единственное поражение в схватке за золото потерпел тот самый Георгий Сардалашвили, которому помогли в полуфинале одолеть Балабея Агаева. Сардалашвили уступил в финале представителю Франции… грузину Луке Мхеидзе. Получается, что если чемпионат проходит в Тбилиси, то у грузина в финале может выиграть только грузин?!

Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца Вот такой чемпионат Европы в Тбилиси
19:35 1621
