Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
В Армении заявили о новой «динамике в отношениях» с Азербайджаном

19:45 512

В отношениях между Азербайджаном и Арменией наблюдается «совершенно иная динамика», сказал заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян в ходе панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.

«Сейчас наблюдается совершенно иная динамика. Сегодня речь идет о возможностях совместного будущего и реальном диалоге», - сказал замминистра.

Костанян отметил, что Южный Кавказ в настоящее время является одним из наиболее стабильных регионов мира: «На фоне нарушенных логистических и цепочек поставок в различных частях света, а также продолжающихся конфликтов и войн регион демонстрирует устойчивость. Однако эта стабильность не является чем-то гарантированным навсегда. Сейчас важно действовать быстро и разумно, чтобы превратить имеющиеся конкурентные преимущества в реальные экономические и политические результаты. Необходимо переходить к новому этапу: к практическим политическим решениям, открытым переговорам и созданию дополнительных связей между странами региона».

По словам Костаняна, Армении и Азербайджану нужно активизировать усилия по открытию коммуникаций: «Как это было в случае с достижением мира, которое потребовало политической воли, политических решений, теперь нам нужно двигаться вперед с новыми политическими, очень важными решениями по открытию коммуникаций в регионе, созданию дополнительных взаимосвязей между нашими странами, а также стать мостом и беспрепятственным соединением между Европой, Центральной Азией, Дальним Востоком».

Костанян также отметил проект TRIPP («Маршрут Трампа»), указав на его мультимодальный характер: «Речь идет о железнодорожных и автомобильных дорогах, а также об энергетической инфраструктуре - сетях и трубопроводах. В этом контексте у нас есть собственный интерес: диверсифицировать энергоснабжение Армении и одновременно стать транзитным узлом для энергоресурсов, поступающих из Центральной Азии и Азербайджана и предназначенных для Европы».

Замминистра подчеркнул, что Армения также придает важное значение развитию экономических связей в регионе: «Мы уже начали торговлю с Азербайджаном и надеемся, что в ближайшем будущем Армения также начнет экспортировать товары в Азербайджан». По его словам, перспективным направлением является энергетическое сотрудничество и развитие региональной связности.

Костанян добавил, что Армения совместно с партнерами в США реализует три проекта: «Эти проекты связаны с мультимодальной связностью и охватывают железные, автомобильные дороги, а также энергетические сети и трубопроводы». Главная цель в этом направлении — диверсификация энергоснабжения Армении, а также превращение страны в транзитный центр для энергетических ресурсов, направляемых из Центральной Азии и Азербайджана в Европу.

