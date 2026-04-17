Лукашенко советует Америке: «Не лезьте в Китай»

Соединенные Штаты «не смогли справиться» с Ираном, поэтому им не стоит вмешиваться в дела Китая, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью RT.

По словам президента Беларуси, Дональд Трамп, будучи президентом США, продемонстрировал всему миру ограниченность американских возможностей. «По своей мощи (Америка) супердержава, но не суперсила. Это поняли все. И главный враг Америки – это Китай. Если американцы не смогли справиться с Ираном, я это давно сказал: «Не лезьте в Китай», там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут», – утверждает Лукашенко.

По словам белорусского лидера, американское руководство осознало, что, несмотря на статус супердержавы, страна не обладает абсолютной силой. По мнению Лукашенко, это понимание Вашингтона может дать надежду на «уважительное отношение» США не только к Китаю и России, но и к другим странам, которые отстаивают собственные интересы.