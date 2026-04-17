Российский министр: Резервы экономики РФ «во многом исчерпаны»

«Ситуация в экономике ‌непростая. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться», - цитируют Решетникова российские СМИ.

Макроэкономическая ситуация в России сейчас более сложная, чем в последние годы, из-за крепкого рубля, нехватки трудовых ресурсов, высоких ставок и бюджетных ограничений, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры и поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске.

В предыдущие годы бизнес адаптировался к дефициту кадров и росту зарплат, находя внутренние резервы. «Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная», — добавил российский министр.

Главной задачей для бизнеса в ближайшее время Решетников назвал управление себестоимостью и затратами, а также повышение производительности труда.

Накануне Решетников заявил, что из-за низкого оттока капитала рубль в ближайшие годы будет более крепким, «чем многим хотелось бы», назвав это большим структурным вызовом.

«Конечно, здорово, что они (ставки) снижаются, но, учитывая в том ⁠числе и определенную бюджетную ситуацию, они, наверное, будут снижаться чуть ниже (более медленно), чем нам бы хотелось. И все это так или ‌иначе будет отражаться на бизнесе», - сказал он.

На совещании по экономическим вопросам, которое прошло 15 апреля, президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. По его словам, падение ВВП России, которое наблюдается в последние месяцы, вызвано «сезонными факторами».