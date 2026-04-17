Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров
Новость дня
Трамп говорит: Иран согласен. Иран отвечает: никаких переговоров

Российский министр: Резервы экономики РФ «во многом исчерпаны»

20:48 1925

Макроэкономическая ситуация в России сейчас более сложная, чем в последние годы, из-за крепкого рубля, нехватки трудовых ресурсов, высоких ставок и бюджетных ограничений, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на всероссийском форуме инфраструктуры и поддержки предпринимательства «Мой бизнес» во Всеволожске.

«Ситуация в экономике ‌непростая. Я думаю, бизнес это чувствует наиболее остро. И ситуация, скажем так, осложняется в том числе теми налоговыми изменениями, которые идут сейчас и к которым бизнес вынужден адаптироваться», - цитируют Решетникова российские СМИ.

В предыдущие годы бизнес адаптировался к дефициту кадров и росту зарплат, находя внутренние резервы. «Сейчас фиксируем, что эти резервы во многом исчерпаны, ситуация действительно такая и макроэкономическая значительно более сложная», — добавил российский министр.

Главной задачей для бизнеса в ближайшее время Решетников назвал управление себестоимостью и затратами, а также повышение производительности труда.

Накануне Решетников заявил, что из-за низкого оттока капитала рубль в ближайшие годы будет более крепким, «чем многим хотелось бы», назвав это большим структурным вызовом.

«Конечно, здорово, что они (ставки) снижаются, но, учитывая в том ⁠числе и определенную бюджетную ситуацию, они, наверное, будут снижаться чуть ниже (более медленно), чем нам бы хотелось. И все это так или ‌иначе будет отражаться на бизнесе», - сказал он.

На совещании по экономическим вопросам, которое прошло 15 апреля, президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка объяснить причины отставания макроэкономических показателей от ожиданий. По его словам, падение ВВП России, которое наблюдается в последние месяцы, вызвано «сезонными факторами».

ЭТО ВАЖНО

Секретная операция Израиля в Ливане
Секретная операция Израиля в Ливане
22:08 562
В Иране раскритиковали заявление Аракчи
В Иране раскритиковали заявление Аракчи
21:59 1064
Мирный договор: Ереван заявил о совместной работе с Баку
Мирный договор: Ереван заявил о совместной работе с Баку обновлено 21:04
21:04 2057
Встреча Алиева и Эрдогана
Встреча Алиева и Эрдогана новые фото; обновлено 20:50
20:50 6742
Российский министр: Резервы экономики РФ «во многом исчерпаны»
Российский министр: Резервы экономики РФ «во многом исчерпаны»
20:48 1926
132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
132 млн баррелей нефти заблокированы в Персидском заливе
20:05 1054
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца
Когда грузинский министр и президент призывают засудить азербайджанца Вот такой чемпионат Европы в Тбилиси
19:35 3959
Ответ Ирана: «Не верьте врагам»
Ответ Ирана: «Не верьте врагам» обновлено 22:28
22:28 14218
Гурбан Гурбанов наказал Эльвина Джафаргулиева
Гурбан Гурбанов наказал Эльвина Джафаргулиева
18:40 2972
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии
Финал Евро: Хидаят Гейдаров проиграл олимпийскому чемпиону из Грузии видео, обновлено 17:05
17:05 5577
Громкие заявления Эрдогана
Громкие заявления Эрдогана
17:09 5162
