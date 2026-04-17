Помощник президента назвал условие подписания мира с Арменией

Армения и Азербайджан вступили в процесс нормализации, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в эксклюзивном интервью телеканалу Haber Global на полях Анталийского дипломатического форума.

«После Вашингтонского саммита, будучи верным его духу, Азербайджан предпринимает шаги по трансформации всего региона. В этом контексте между Азербайджаном и Арменией начались двусторонние торговые отношения. Конечно, есть темы, которые еще предстоит решить. В первую очередь это вопросы, связанные с Конституцией Армении, и только после полного устранения территориальных претензий к Азербайджану мы будем готовы подписать мирный договор», - заявил помощник президента Азербайджана.

Говоря о важности Зангезурского коридора, Гаджиев заметил, что когда-то идея железной дороги от Стамбула до Шанхая звучала как утопия, но со строительством Зангезурского коридора это станет реальностью. «Это также создаст путь через Азербайджан и Турцию, соединяющий нас с нашими братьями в Центральной Азии в соответствии с концепцией Срединного коридора. В этом отношении Азербайджан и Турция проводят серьезную работу в направлении мирного сосуществования с Арменией и обеспечения устойчивого мира и сотрудничества в нашем регионе», - сказал Гаджиев.