В Иране раскритиковали заявление Аракчи

Иранские государственные СМИ выступили с резкой критикой министра иностранных дел Аббаса Аракчи и переговорной команды после того, как он объявил об открытии Ормузского пролива, передает Iran International.

Аракчи в сообщении в соцсети X в пятницу указал, что «в соответствии с режимом прекращения огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран».

Несколько минут спустя президент США Дональд Трамп заявил: «Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт».