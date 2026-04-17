В Иране раскритиковали заявление Аракчи

Иранские государственные СМИ выступили с резкой критикой министра иностранных дел Аббаса Аракчи и переговорной команды после того, как он объявил об открытии Ормузского пролива, передает Iran International.
Аракчи в сообщении в соцсети X в пятницу указал, что «в соответствии с режимом прекращения огня в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран».
Несколько минут спустя президент США Дональд Трамп заявил: «Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт».
Этот пост Аракчи подвергся критике сторонников жесткой линии в Иране и их СМИ. По их мнению, публикация Аракчи «предоставила Трампу наилучшую возможность выйти за рамки реальности, объявить себя победителем войны и отпраздновать победу».
«Совершенно очевидно, что переговоры по прекращению огня ведутся не только Министерством иностранных дел. Поэтому вполне естественно, что в этих обстоятельствах вся команда должна коллективно объяснить принятые решения», — пишет Mehr News.
Tasnim назвало пост Аракчи «неудачным и неполным, вводящим в заблуждение относительно возобновления работы Ормузского пролива».
Агентство Tasnim заявило, что в сообщении Аракчи в соцсети X отсутствовало «устное объяснение или, по крайней мере, достаточное письменное разъяснение». Издание призвало либо Министерство иностранных дел пересмотреть свой подход, либо Высший совет национальной безопасности вмешаться и ввести более последовательную систему обмена информацией.
Критику поддержало и агентство Fars, которое обратилось непосредственно к властям и поставило под сомнение их молчание. «Чиновники, объясните хотя бы причину вашего «отсутствия объяснений», — написало Fars, предупреждая, что отсутствие четкой коммуникации повергло общественность в «состояние замешательства».
В заявлении также отмечалось, что «хотя граждане доверяют чиновникам в соблюдении национальных «красных линий», они все же ожидают прозрачности в отношении причин сокрытия подробностей».
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что ключевой канал «должен оставаться закрытым», сообщило полуофициальное агентство Mehr. «Ормузский пролив был ключевым и решающим фактором в недавней войне и, согласно заявлениям верховного лидера, должен оставаться закрытым».